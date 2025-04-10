關稅戰衝擊 蔣萬安施政報告「台北隊」紓困短中長因應

北市長蔣萬安今赴議會施政報告，因應這次川普高關稅衝擊，蔣施政報告提出因應關稅戰的短中長期規畫，包括初期將提出利息補貼、紓困機制；中長期輔導企業厚實專業、數位永續轉型，也協助產業開拓海外多元市場，創造更多可能。

勞動權益方面，蔣萬安說，他會協助弱勢轉職，必要時將啟動「台北隊接住您、短期上工方案」，穩定就業市場；同時也期待中央提供中長期支援，用於緊急紓困、照顧勞工，並且投資產業中長期轉型發展，協助供應鏈重組，強化台灣產業體質及競爭力。

蔣今天施政報告表示，因應這次關稅衝擊，「台北隊積極解決問題，不迴避」，透過跨縣市合作攜手，並且跨縣市合作攜手「穩產業、護就業、拚韌性」。他日前一一拜訪內科發展協會、北市進出口公會，台北市商業會等不同產業代表，除了解產業面臨的困難及需求，同時也主動聯合北北基桃四市市長，發揮地方團隊合作力量。

蔣提到，台灣社會沒有內耗本錢，會努力克服艱難巨大挑戰，唯有市政一步一腳印，就會看到彩虹。但由於蔣萬安的施政報告書內沒有關稅相關因應的部分，綠營議員也質疑既然有簡報，就應該在施政報告前補上，不是等報告完，議長戴錫欽則提醒市府，盡快提供。