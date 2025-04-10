【重磅快評】賴清德要脫中入北！說白吧，好想脫中入美？

民進黨中常會邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，討論美國關稅戰的解題與方案。兼任民進黨主席的賴清德總統，對吳介民所提「脫中入北」的新趨勢大表贊同，認為是正面方向，台灣將以此布局全球，形成「全球台灣」。

川普用關稅向全球宣戰，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）形容，各國會經歷「悲傷五階段」，從否認、憤怒、討價還價、沮喪直到接受。如果說中國大陸停留在憤怒階段；賴政府則從否認（稅率計算有誤）、憤怒（高喊不合理、不公平），迅速進展到討價還價（零關稅）、沮喪（全面衝擊）與全盤接受（大投資、大採購、撤障礙）。這是賴清德態度前倨後恭出現巨大反轉的原因。

其實無力反抗的小國和弱國，都只能咬牙承受川普的關稅巨棒，努力爭取協商，尋求關稅豁免或降低稅率；因此川普得意忘形甚至以羞辱口吻說，這些國家都急著打電話、拍馬屁，「求求您、求求您大人，只要能達成協議，大人，我什麼都願意做」。

但賴清德的反應進化神速。賴政府在行跪拜大禮的時候，還不忘找出學術理由，正當化朝北跪拜叩首的姿勢，甚至儀式化跪拜大典；讓它看起來比較莊嚴肅穆，減低一些突梯滑稽的感覺。

這就是資本脫離中國後，到美、日、歐等全球北方國家的「脫中入北」新趨勢。賴清德相信，台灣廠商已衝到價值鏈最頂端，正快速進入全球核心國家之列；全球北方國家都想爭取台灣去投資，台灣資本應「脫中入北」，布局全球，形成「全球台灣」；當台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，建構起矽盾2.0，尤其是「台灣＋美國」的新布局，台灣將轉危為安。

賴清德的「脫中入北」，很容易讓人想到日本曾經的「脫亞入歐」。日本因「脫亞入歐」迅速壯大，躋進文明強國之林，但鄙視中國、朝鮮及亞洲的心態，也帶來侵略與戰爭的悲劇，日本亦食苦果。綠營內一直不乏「脫華入日」的皇民化主張，民進黨迄今仇中棄中的心態，甚至賴政府連串敵視陸配的措施，都隱約看得到「脫中論」的陰影。

賴清德倡言「脫中」，但能否「入北」？賴清德拿著晶片當「入北」門票，要建構矽盾2.0。但美國公開奪走台灣晶片，可沒要台灣安全的包袱；「矽盾」已被川普整碗端走，賴清德還在幻想「矽盾2.0」？賴清德認為，美中對撞加劇，台灣將轉危為安？

何況賴清德可以為川普半哄半逼半導體業和電子業到美國，但無力「入北」的台灣傳產等其他行業與廣大從業人員，就注定要被鄙被棄嗎？

諷刺的是，賴清德急著「入北」；但美國不但鄙視全球南方，也先背棄全球北方。大多數全球北方國家不滿川普政策，有能力反抗的加拿大和歐盟都將反制，沒能力報復的澳洲和新加坡也大罵美國所為不是對待朋友之道。

綠營想「脫華入日」而不可得，賴清德遂倡「脫中入北」，其實更想的恐怕是「脫中入美」，只是美國笑納貢禮不保台；或許說白吧，好想打敗加拿大，成為美國第五十一州？