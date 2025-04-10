美關稅急轉彎 黃偉哲：強化競爭力是必然要面對的

美國總統川普的對等高關稅措施激起世界多數國家反彈，加上股票大跌，政策又急轉彎，延緩90天實施。台南市長黃偉哲表示，除了應善用這90天好好和美方協商，也希望業者因此而體質改變。他強調，不管未來是高關稅還是有優惠，強化競爭力是必然要面對的。

黃偉哲今天下午表示，川普在最後一刻宣布對實施對等關稅的75國家，暫緩90天實施，在這一協商期，對等關稅回復到10%。他說，此一宣布對台灣來說，是一個很重要的利多，這也肯定賴總統及國安團隊，因為站在對的立場，用對方法能夠跟世界主流國家立場一致，而爭取到90天協商期。

黃偉哲說，我們一定要好好利用這一90天協商期，增加因應措施，而且能做好調適的空間。也就是說，我們不是只發補助給產業，而是希望業者因此體質改變，讓台灣增強競爭力；同時好好和美國行政團隊協商，做互惠、互利的事情，而不是互相傷害的事情。

黃偉哲針對拓展市場表示，要預防其他國家的競爭，因為大家怕高關稅，都不往美國去了，會去擠其他市場如中東、亞洲及歐盟市場，就會競爭，所以強化自己的競爭力是必須要面對的。但不管90天後，美國是高關稅，還是對台灣或其他國家有優惠措施，我們都樂觀其成，重點是我們台灣已經準備好了。