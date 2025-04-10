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苗栗對美年銷汽車零組件逾3百億 籲加速推動大矽谷計畫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
苗栗副縣長邱俐俐向中央喊話，盼加速推動桃竹苗大矽谷計畫。記者陳俊智／攝影
苗栗副縣長邱俐俐向中央喊話，盼加速推動桃竹苗大矽谷計畫。記者陳俊智／攝影

桃竹竹苗4縣市齊聚桃園共商美國關稅衝擊對策，苗栗縣長鍾東錦因有要事，今由副縣長邱俐俐出席。她指出，川普關稅政策雖然給出90天緩衝期，但衝擊隱憂仍在，對苗栗而言，汽車零組件影響最大，盼桃竹苗大矽谷計畫加速推動。

邱俐俐指出，全台汽車零組件銷往美國產值約796億元，苗栗約佔50%，關稅政策衝擊地方嚴重，約有8千人工作可能受影響，其中有1千人更可能面臨失業、待業或裁員，此問題凸顯桃竹苗大矽谷計畫必須加緊推動。

邱俐俐盼中央加速推動桃竹苗大矽谷計畫，尤其是產業園區的核定，解決土地取得問題，地方才能全心全意協助兌現計畫；桃竹苗大矽谷計畫去年9月30日已經核定，但推動牛步，地方苦在心裡，很難對外界說明，「只要一講，就會被說我們在抨擊中央，但現在情況不是我們能夠坐以待斃」，盼這次關稅壁壘衝擊，能加速計畫進行。

川普 苗栗縣 邱俐俐 關稅

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