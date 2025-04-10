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台積電供應鏈「護國群山」赴美設廠？ 張善政揭1現況直言不適合

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
因應對等關稅政策，桃園市長張善政列席行政院會，他提醒中央，應重視「護國群山」，並非所有企業都適合投資美國，尤其應注意對國內就業機會的影響以及是否會造成核心技術外移，導致國內研發實力降低。圖／行政院提供
因應對等關稅政策，桃園市長張善政列席行政院會，他提醒中央，應重視「護國群山」，並非所有企業都適合投資美國，尤其應注意對國內就業機會的影響以及是否會造成核心技術外移，導致國內研發實力降低。圖／行政院提供

美國總統川普宣布對等關稅措施90天暫緩期，五都首長今天列席行政院會，桃園市長張善政提醒中央，應重視「護國群山」並非所有企業都適合投資美國，尤其應注意對國內就業機會的影響以及是否會造成核心技術外移，導致國內研發實力降低，他呼籲中央利用90天的暫緩期，思考因應對策。

張善政表示，經濟部產發署於會中的簡報有相當完整的架構，未來如何落實執行是重點。他更指出，關於「台灣投資美國」的項目，綜觀各國因應美國關稅的對策，提出「投資美國」相關對策的國家其實少之又少，他認為，產業界自己有非常大的彈性，去哪些國家投資，產業界自己可以掌握，政府應該做的不是要去主導，而是要提供誘因，若政府主導，其實會非常辛苦。

張善政提醒，首先，在鼓勵對美投資時，要注意到對國內產業投資的衝擊。第二是對國內就業機會、勞動市場的影響；第三是會不會把核心技術帶到國外去，導致國內研發實力無形中降低。

張善政並指出，大家常說台積電是護國神山，但也不應該忘記，台積電背後有非常多數量的供應鏈，所以應該說是「護國群山」；其供應鏈上下游業者有大有小，不一定能像台積電可在美國安頓下來，有的能不能在美國生存都是問題，有的則根本不能過去。他強調，產業不單是一家公司而是整個產業鏈的問題，呼籲有關投資美國是否暫時不列入？或者應該更細緻化研議。

張善政說，其實很多業者都反映對投資美國憂心忡忡，不覺得製造業到美國去是最適合的。尤其美國自從多年前汽車業衰落以後，整個國情、教育體系都不適合製造業在美國，故台灣的製造業體系到美國並不適合，他建議閣揆卓榮泰及各部會在90天內更深入探討，再做最後決定。

台積電 川普 張善政 關稅

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