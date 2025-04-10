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美關稅政策多變 張善政示警：核心產業絕不可輕易交換

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美國總統川普的關稅戰挑起世界經濟戰烽火，台灣股市也暴跌暴漲，行政院今天召開院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政（圖）、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人都出席提出建言。記者邱德祥／攝影
美國總統川普的關稅戰挑起世界經濟戰烽火，台灣股市也暴跌暴漲，行政院今天召開院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政（圖）、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人都出席提出建言。記者邱德祥／攝影

美國總統川普今宣布90天暫緩實施對等關稅，桃園市長張善政在臉書發出千字文，表示雖然雖了一口氣，但也凸顯美方決策有很高的不可預測性，賴清德總統提出組建「台灣投資美國隊」，要非常謹慎，以免台灣最後不只損失「護國群山」，食安標準也可能成為談判籌碼。

「暫時鬆了一口氣，但懸著的心並沒有放下。」張善政表示，川普政府突然轉向，給了大家一些時間和警訊，台灣的談判策略一定要隨之調整，賴總統在前幾天5大因應策略中，提出要組建「台灣投資美國隊」，鼓勵電子、ICT等重要產業，加大在美國的投資力道，賴在彭博新聞的投書，也再次提到增加對美投資，並成立跨部會的「美國投資小組」。

張善政指出，川普的關稅政策在短期內的劇烈擺盪，顯示現在美方的決策有很高的不可預測性，應對一定要非常謹慎，賴總統所謂「投資換關稅」的策略需要非常審慎地評估，因為前一個用投資換關稅的案例就是台積電，川普曾對台積電釋出訊息，要麼來美國投資，要麼面對100%的關稅，台積電最後付出1000億美元。

張善政直言，僅僅是半導體一個產業的關稅豁免，代價就是1000億美元，若要換取對台灣所有出口產品的關稅下降，需要拿出多少個千億美元去投資美國？如果投資金額不夠大，美方恐怕不會滿意；但若真的大到讓美方滿意，這對台灣可能又是不可承受之重。

張善政強調，台積電1000億美元對美投資，意味著原本會在台灣的數千到數萬個高薪工作；數千億美元的經濟產出，從此會外移到美國，這是台灣的重大損失，在政府的積極鼓勵下，今天去的可能不是只有護國神山台積電，而是「護國群山」，像是電子、資通訊、AI伺服器等產業。

張善政說，如果這些產業都大規模向美國投資，將生產重心、關鍵研發基地放到美國，台灣將會有嚴重的「產業外移」與「核心技術流失」，經濟發展將難以為繼，台灣引以為傲的「矽盾」更可能因此被削弱甚至掏空；如果台灣真的花費數百億、甚至千億美元到美國投資，一旦投入，就很難輕易撤出，然而美國政府調整關稅卻可以很靈活，今天凌晨就是一個很好的例子。

張善政說，即使台灣真的以犧牲本土產業鏈為代價，有可能換到的只是短期承諾，隨時可能因為美國的政治風向、選舉周期、甚至領導人的一念之間而煙消雲散，因此面對美國的高額關稅壓力，除了台灣之外，鮮少有國家將「大規模赴美投資」作為主要的談判條件，「核心產業是國家最根本的競爭力，攸關國家的經濟命脈與安全，絕非可以輕易交換的籌碼。」

張善政提到，賴總統日前提出，將以雙方完全零關稅為目標與美方進行談判，台灣甚至願意率先將對美關稅降至零，他憂慮的是「食安標準是否成為談判籌碼？」賴總統所謂爭取比照美墨加貿易協定（USMCA）的「零關稅」待遇，並擴大採購美國的農產品，是否意味可能需要降低或取消台灣現行的食品安全標準？這牽涉到國人的健康與食安信心，需要向民眾充分說明。

張善政說，對賴總統提出的其他因應策略，他仍寄予厚望，這段時間他提出的觀察與擔憂絕非指責，大家都在同一條船上，此刻台灣最不需要的就是內耗，相信只要朝野不對立，社會能團結，一定能找到克服困難、讓國家持續向前行的道路。

台積電 川普 張善政 關稅 食安

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