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邱臣遠籲跨黨派支持 盼中央880億特別預算盡速通過

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
新竹市代理市長邱臣遠籲跨黨派支持中央880億元計畫，盼特別預算盡速通過。記者陳俊智／攝影
新竹市代理市長邱臣遠籲跨黨派支持中央880億元計畫，盼特別預算盡速通過。記者陳俊智／攝影

桃竹竹苗4縣市首長、副首長今齊聚桃園，與地方產業共商美國關稅衝擊對策。新竹市代理市長邱臣遠呼籲中央盡快通過880億元特別預算，也希望跨黨派都能支持。

新竹市代理市長邱臣遠表示，世界經濟面臨重大挑戰，台灣在亂局能扮演什麼角色是重要課題。竹市已成立應變小組，掌握轄內各產業的衝擊與評估分析，而中央也提出880億元補助計畫，但如何讓相關補助能落實到受衝擊產業，地方需要做更細緻的規畫，因此呼籲中央盡快通過特別預算，也希望跨黨派都能支持。

邱臣遠說，以往產業面臨衝擊，還能考慮移轉基地因應，但此次關稅衝擊是全球都受影響，移轉到其他國家也不見得有利。面對產業可能出走美國，人才外流，政府要如何保留人才，是眼下要面對的課題。

邱臣遠也指出，竹市目前受關稅影響的產業多為中低階製程、代工、模組與傳統產業，第一時間有抽單情形，第二階段會有就業安定問題，此部分會持續與中央溝通，避免受衝擊的產業被疏漏遺忘。另外，如何擴大國家在前端技術的領先地位，保留相關人才與技術不外流，也是政府重要課題。

川普 關稅

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