聽新聞
0:00 / 0:00
邱臣遠籲跨黨派支持 盼中央880億特別預算盡速通過
桃竹竹苗4縣市首長、副首長今齊聚桃園，與地方產業共商美國關稅衝擊對策。新竹市代理市長邱臣遠呼籲中央盡快通過880億元特別預算，也希望跨黨派都能支持。
新竹市代理市長邱臣遠表示，世界經濟面臨重大挑戰，台灣在亂局能扮演什麼角色是重要課題。竹市已成立應變小組，掌握轄內各產業的衝擊與評估分析，而中央也提出880億元補助計畫，但如何讓相關補助能落實到受衝擊產業，地方需要做更細緻的規畫，因此呼籲中央盡快通過特別預算，也希望跨黨派都能支持。
邱臣遠說，以往產業面臨衝擊，還能考慮移轉基地因應，但此次關稅衝擊是全球都受影響，移轉到其他國家也不見得有利。面對產業可能出走美國，人才外流，政府要如何保留人才，是眼下要面對的課題。
邱臣遠也指出，竹市目前受關稅影響的產業多為中低階製程、代工、模組與傳統產業，第一時間有抽單情形，第二階段會有就業安定問題，此部分會持續與中央溝通，避免受衝擊的產業被疏漏遺忘。另外，如何擴大國家在前端技術的領先地位，保留相關人才與技術不外流，也是政府重要課題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言