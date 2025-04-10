快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

美重稅掀全球重整 陳亭妃：台灣重塑競爭地位新契機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供

美國對全球加徵關稅引發產業連鎖反應，民進黨立委陳亭妃今天質詢經濟部、財政部與農業部，指出在美國延後關稅實施90天的談判期內，台灣必須搶先部署，除了要在談判桌上爭取最大利益，更要藉機強化產業體質，吸引台商回流、擴大外銷布局，轉危為機，認為這正是台灣切入市場、重塑競爭地位的新契機。

陳亭妃指出，美方針對台灣半導體以外商品課徵高達32%關稅，雖傳出川普說「對75國關稅可降至10%」，但即便如此，對中小企業的衝擊仍不能輕忽，她要求經濟部應擬定雙軌策略，一方面積極因應關稅談判進程，另一方面推動台商回流、強化內部製造能量。

陳亭妃表示，台灣不能只是希望別受影響，要主動出擊，讓台灣成為供應鏈重組中的新贏家，她要求經濟部提出兩個方向的策略，包括如何在90天談判期內有效因應，爭取豁免或降低衝擊，以及如何推動台商回流與產業升級，讓台灣變成新的製造重心。

關於政府提出的紓困融資措施，陳亭妃也指出，許多企業主反映公股銀行門檻太高、條件不符實情，尤其面對短期訂單萎縮，若仍以有無訂單作為貸款標準，等於將受困企業拒於門外。現在是急診時刻，就要用急診處理方式，不能再用常態審查標準來面對非常時期。

在農業領域方面，陳亭妃關心美國關稅政策對我國出口農產的打擊，特別點名蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚等出口重點品項，她要求農業部主動布局、搶占中國退場後的市場空間，尤其台灣的蝴蝶蘭除了品質可以媲美全世界以外，台糖在美國還有基地，可以利用聯盟的方式，打一支漂亮的台灣隊，如果發展成功，在美國就有台灣蝴蝶蘭的發展重鎮，要求農業部一個月定出協助專案，讓台灣可以將危機變成轉機，打國家隊去搶單。

陳亭妃也向農業部長報告「台南蘭花生技園區」轉型升級「花卉產業園區」的進度，指出目前園區從2022年農委會掛牌至今，遲遲未能進入實質推動，癥結即在人力組織編制未完成，目前案子已在人事行政局，要求5月7日前編制案要完成，才能啟動後續環評與開發計畫；而芒果產季受到氣候異常影響，導致普遍有花無果，即使有果，也是空包彈，農業部專家會議雖然在4月9日召開，但是會中決議4月15日再開一次，她拜託農業部不可再拖，盼行政體系依照立院經濟委員會建議迅速執行，避免繁文縟節拖累災後復原。

中小企業 川普 關稅 陳亭妃

延伸閱讀

美關稅海嘯台傳產面臨取消訂單潮 陳亭妃：多集中台南

台南仁愛之家土地租金調漲 立委陳亭妃籲提配套助弱勢

批謠言變政治攻擊工具 陳亭妃：願遵從賴清德呼籲的團結

林俊憲團隊小西里長發文質疑活動經費 陳亭妃求償200萬敗訴

相關新聞

台積電供應鏈「護國群山」赴美設廠？ 張善政揭1現況直言不適合

美國總統川普宣布對等關稅措施90天暫緩期，五都首長今天列席行政院會，桃園市長張善政提醒中央，應重視「護國群山」並非所有企...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

綠委憂離島自貿區淪大陸洗產地 恐影響台美關稅談判

美國總統川普宣布課徵中國125%關稅，民進黨立委擔憂國民黨提案設立「離島自由貿易示範區」恐大開中國洗產地後門，甚至影響台...

川普關稅政策大轉彎 經長郭智輝早上5點才知！蔣萬安反應曝光

川普昨深夜宣布對75個國家實施90天稅率為10%的對等關稅暫緩期。不過經濟部長郭智輝今被問何時掌握川普政策轉變？郭說很快...

關稅戰衝擊 蔣萬安施政報告「台北隊」紓困短中長因應

北市長蔣萬安今赴議會施政報告，因應這次川普高關稅衝擊，蔣施政報告提出因應關稅戰的短中長期規畫，包括初期將提出利息補貼、紓...

【重磅快評】賴清德要脫中入北！說白吧，好想脫中入美？

民進黨中常會邀中研院社會所研究員吳介民進行專題報告，討論美國關稅戰的解題與方案。兼任民進黨主席的賴清德總統，對吳介民所提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。