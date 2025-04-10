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因應美關稅中央傾聽之旅 賴清德明與台中廠商座談
因應美關稅風暴來襲，行政院長卓榮泰今起展開產業之旅，賴清德總統明預計明天上午到台中，與20多家中部廠商座談，業者透露，會談內容將因應美國對等關稅政策，總統將傾聽行政院880億元出口供應鏈支持方案是否符合產業需求。
經濟部產業園區管理局表示，行政院長卓榮泰今起展開產業之旅，首站桃園，傾聽業者對於美國關稅因應，政院提出20項措施、880億元支持出口供應鏈產業方案，總統明天上午到台中，與20家廠商座談，傾聽政策是否符合產業需求。
廠商透露，總統盼藉由小型座談，傾聽到場廠商心聲，受邀的業者不多，包括台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、上銀科技董事長卓文恒預計出席，部分為賴總統在中台灣民間友人。
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