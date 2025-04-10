黃偉哲出席行政院會 為台南農業與傳產發聲
因應美國關稅政策，台南市長黃偉哲10日出席行政院會，為台南農業與傳產發聲。黃市長表示，今天參與行政院會，各方都能針對議題理性論述，中央與地方都有共識共體時艱，行政院也積極聽取地方良善的建議，共同協助民間產業面對美方的關稅議題。
在接受媒體採訪時，黃偉哲感謝賴總統與行政院的團隊，採取正確的談判立場，讓美國將臺灣等75個國家，暫時將對等關稅從32%降到10%，也爭取到90天的談判時間，同時也讓政府和產業有更多時間進行調適。
黃市長也表示，他及與會各首長皆建議中央在金融面向上，適時提供企業與農業協助措施，善用這段期間對內進行轉型、對外開拓市場。並說明中央與地方需共同努力，才能共同幫助產業，開拓美國以外的市場。
此外，黃市長也提醒中央，應關注中國在海外與臺灣產業的競爭。因為中國一方面與美國對抗，另一方面也在拉攏包括歐盟在內的其他國家，政府必須要做產業的後盾，才能有效加強開拓市場。
黃市長也提到，這次受衝擊最大的農業與中小微型企業，從業人口相當多，市府也將動用二備金配合中央政策協助產業轉型、開拓市場。
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