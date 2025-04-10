行善需餘裕⋯對等關稅衝擊 專家估6個月內影響社福體系

美國總統川普提出對等關稅政策，恐衝擊國內產業及股市。仰賴中小企業主、一般民眾捐款公益社福組織，也將面對衝擊。公益平台「NPOchannel」創辦人張幼霖說，社福組織財源來自民眾捐款、自產產品收入及政府補助，易受外界環境影響，貿易衝突恐導致勞工失業、捐款意願下降，若對等關稅政策上路，預估6個月內組織就會受到影響。

張幼霖說，不論組織規模大小，若不計政府補助經費，多數營運資源來自民眾捐款，少數單位透過「社會福利產業化」，生產烘焙品銷售，或開設加油站、洗車場等，財務來源容易受外部環境影響，過去台灣發生三聚氫氨毒奶粉事件，公益組織烘焙品無人購買，影響組織生計，本次關稅事件，也恐帶來物價上漲、消費緊縮等，對公益產品銷售造成影響。

公益組織捐款可分為一筆式捐款或定期定額捐款。張幼霖表示，小額定期定額捐款者捐助行為較穩定，不見得會因關稅戰、股災立即取消捐款，但若關稅之爭嚴重到失業潮出現，民眾遭遇裁員，勢必優先考量家庭生計，「行善需要餘裕，很少有人會借錢來做愛心」，即使有心也難持續支持公益，發揮善心時一定會更加保守。

許多公益組織仰賴中小企業主捐款。張幼霖表示，當關稅戰帶來生產鏈衝擊，企業生存面臨挑戰，企業經營者必須先止血照顧員工，必須保留企業資金照顧員工及家庭，無法顧及企業營運以外事項，對社福組織捐款一定也會減少，對社福組織影響甚鉅。若關稅政策不喊停，從實施後從衝擊產業到影響捐款，預計6個月內就會對社福組織造成影響。

關稅降低民眾捐款意願，同時卻因失業潮，可能產生更多弱勢民眾。張幼霖表示，國內公益組織韌性強、使命感強，多數公益組織仍會「努力撐住」，確保基本服務不中斷，即使無法提供最好的福利給個案，但會以「可維持基本營運」方式，例如提供物資包可能酌量減少，持續提供個案最基本服務，照顧弱勢民眾度過難關。