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赴行政院會反映南部產業心聲與挑戰 陳其邁提3建議因應關稅

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

面對國際情勢與關稅議題，高雄市長陳其邁10日列席行政院會，反映南部的產業心聲與挑戰，並就政策面向、產業布局、資金動能，建議行政院根據最新局勢變化，因應未來中長期的發展適時調整政策，並考量國際情勢作預算的調整，相信國會會全力支持行政院所採取各項應變措施，團結面對國際政治經濟、環境、地緣政治變化。

陳其邁指出，鋼鐵業在南部是產值與就業人口最高的產業，雖然對等關稅32%豁免，但還是受原先所實施25%的232條款措施關稅影響，尤其中國鋼鐵的低價傾銷與洗產地，勢必衝擊到在歐洲與東南亞的市場，希望行政院在金融方面包括擴大資金動能、降低資金成本等各項給予大力支持，協助金屬、石化等產業順利度過難關。

面對全球供應鏈再次重組，陳其邁以資通訊產品說明，美國市場佔我國外銷市場52%，電子零組件13%，認為若在這次的中美貿易戰，台商必須轉換生產基地，對於企業分散市場風險的考量，政府需給予足夠的支持，建議對於資通訊產品、電子、零組件等各大廠商，出口的產品能有更多全球布局，在政策上與美方、國際談判獲取支持。

針對擴大資金動能面向，陳其邁建議，在適時、適當的情況下，放寬銀行的準備率與提供專案資金，讓銀行在貸款展延或降息等，能有更多的空間、更低的資金成本因應未來產業資金需求，讓市場的資金有足夠的動能支援企業；他也提到，放寬保證額度能夠提高企業承保的上限，研議政策性紓困貸款的呆帳提列準備率等等，滿足企業急性資金需求。

最後，對於政策性的採購，陳其邁也提及適時擴大，或檢討美國商品在臺灣所面臨到非關稅的各種政策性問題、門檻；另一方面，他建議擴大公共建設，透過市場的消長，政府以更強力的公共建設政策支持，以滿足內需市場、擴大民間消費提供正面幫助。

川普 關稅

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