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賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，賴清德總統同步投書彭博社提出四點因應，台灣民眾黨今天對此表示，此篇投書不但無助談判，反而暴露執政團隊缺乏策略、錯失節奏的困境，8天戳破台美關係史上最好，90天補考期賴政府莫再荒腔走板。

賴總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博社，闡述面對川普對等關稅政策，台灣採取的核心原則與應變策略。涉外人士表示，這是賴政府談判布局一環，提出具體做法表達台灣立場，並且向美國政府交涉。

台灣民眾黨稍早在臉書發文指出，多位國家元首與川普本人或其團隊直接通話，各自就關稅議題展開政治磋商，越南副總理甚至親自赴美談判，賴政府仍靠社群平台單方面表態，賴總統號稱台灣是「民主陣營堅定夥伴」，自己卻只能靠社群貼文與媒體投稿「表達立場」，特殊管道的外交談判空轉令人憂心。

民眾黨團指出，民進黨塑造「台美關係史上最好」的神話，一夕間就被川普政府打破。本次突襲式的貿易報復，突顯台美經貿關係缺乏明確保障，更反映政府過度政治依賴、忽略產業風險，政府應該運用90天的緩衝期，進行冷靜務實的政策盤整與行動。

民眾黨團認為，政府錯把讓利當談判、錯將宣傳當外交，賴總統投書的四大方向乍看積極，實則等於提前把籌碼攤在桌上，外交與談判從來都是利益交換，而不是單方面承諾，如果沒有對價保證，只會進一步失衡。

民眾黨團表示，談判的前提是內部要穩固，民進黨應該即刻停止大罷免造謠、撕裂社會的內耗作為，回到真正對產業與就業有益的方向。行政院明天即將進行經濟衝擊專案報告，希望能夠看到完整的受影響產業清單、出口金額與就業衝擊評估模型，同時預擬轉型協助辦法與就業安定方案。

民眾黨團說，未來90天是國家策略的分水嶺，執政黨如果仍用舊思維面對新危機，繼續陷於宣傳話術與空泛承諾，只會錯失談判節奏、削弱產業信心，而在談判桌上爭取空間的同時，更要優先照顧國內受衝擊的產業與勞工，別讓農漁民與基層勞工的犧牲，成為執政黨口中最軟的一塊。

川普 關稅

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