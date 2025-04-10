楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

桃竹竹苗4縣市今針對美國關稅政策開研討會，新竹縣長楊文科致詞時直批美國總統川普政策「叫大家死」，指川普的做法有鬼，聰明的人在這一波動盪應該靠股市賺了很多錢，「生意人來當政治人物，我們算盤一定要好好打一下」。

楊文科表示，美國川普宣布關稅政策當下，所有縣市長都很擔心，中央政府老神在在，必定有原因，「叫大家安心睡覺，相信是有所掌握」。不過，現在不能鬆懈，必須要去想台灣如何做到與眾不同，不可取代。

「我們要走我們的路，但我們一直沒有非常正確的道路，我們必須回到原點思考，今天研討會就正中桃竹竹苗未來發展。」楊文科說，半導體送給美國，應該有代價才對，怎麼會平白到美國去？沒有條件交換？

楊文科話鋒一轉，指桃竹竹苗是全國科技產業重心，不希望有行政作業手段干擾，阻礙地方發展。新竹縣科學園區第三期開發已經拖了30年都還沒通過，台灣知識經濟旗艦園區也是20、30年沒通過。對此，他非常不諒解，因為所有困難問題新竹縣政府都扛起來了，但中央作業牛步。

楊文科說，如果產業能好好發展，並簽訂FTA，那麼即使台積電、聯電去美國，很多關稅都可以不受影響。希望中央政府在亂局中能靜下心，大家一起合作，「我們支持中央，讓我們以後不會有這些困境，讓事情一件件解決，讓台灣真的是寶島」。