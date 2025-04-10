桃竹苗研商關稅對策 張善政：大矽谷計畫要機動調整
桃竹竹苗4縣市首長、副首長今天齊聚桃園，研討美國關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉，桃園市長張善政表示，今天研討會重點擺在桃竹竹苗大矽谷計畫要能非常機動地調整，而因應環境變化背後需要非常有力的專業分析支撐。
桃園市長張善政表示，大家在清明連假期間被美國總統川普的關稅政策嚇一大跳，假日沒辦法好好過，他當下也在想桃園產業要怎麼因應，想著桃竹苗大矽谷產業鏈該如何移轉。
張善政說，桃竹竹苗在大矽谷計畫中是生命共同體，已經組了一個品牌在跟中央國發會協調推動事宜。川普關稅政策出現以後，他覺得推動計畫反應必須要非常機動，對於各個縣市產業該怎麼扶植，彼此要交換資料，讓計畫能往前推進，否則規畫一成不變，恐無法因應眼前危機。
張也說，桃竹竹苗要因應未來不可預測的轉變，必須要有非常透明且深度的資訊，此部分有賴專業分析評估，而市府也有將資訊分享給各產業，並籌畫今天的研討會。
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