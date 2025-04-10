川普轉彎郭智輝早上5點才知 蔣萬安反應曝光

川普昨深夜宣布對75個國家實施90天稅率為10%的對等關稅暫緩期。不過經濟部長郭智輝今被問何時掌握川普政策轉變？郭說很快，他是早上5點。北市長蔣萬安今被問郭今早5點才知道，蔣頓了一下，表示這段期間應該中央地方共同合作，盤點資源。

媒體再追問蔣，「昨晚有睡得比郭智輝好嗎？」蔣萬安則是低頭笑而未答。

蔣萬安今天赴議會施政報告，報告前提前抵達議會拜會議長，蔣萬安被媒體堵訪提到川普的高關稅先暫緩90天一事，蔣說，他再三強調，現在看到川普宣布暫緩90天，但其實每天都有可能發生變化，政府應該要好好把握這段期間，加減做各方面準備，包括對勞工的紓困、中小企業協助、受影響家庭的扶助等，所以台灣社會放下對立、停止內耗，應該是大家團結以對的時候。

媒體問蔣，郭智輝今天早上五點才知道川普暫緩高關稅，怎麼看？蔣表示，川普現在宣布這個暫緩90天，還是希望不管中央地方共同面對，把握這段期間大家一起合作通盤盤點可以用的資源，最重要協助受衝擊企業、及弱勢家庭。

民進黨議員趙怡翔表示，暫緩原因或許來自股市及債券連動政治的影響，針對中國大陸商品的關稅大幅提高至125%，顯示美國已決定要先清戰場專心處理中國大陸的關稅問題，川普過去一直認為中國大陸實施不公平貿易政策，導致美中貿易順差每年達3000億美元以上，但他實施每一波關稅後，中國大陸則致力反擊，雙方妥協空間變小，若貿易戰繼續蔓延，不排除雙方經濟開始嚴重脫鉤。

趙怡翔表示，針對台灣部分，賴總統顯然有對策直接投稿彭博社強調台灣戰略願景，會努力透過對話排除貿易障礙、增加採購與投資，將雙方關稅化為零，接下來工作還有很多，但政府有方向、有對策，美國專心處理中國當下，台灣自己該預備的工作要盡速完成。