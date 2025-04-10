快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

台美零關稅可行？ 中研院：別太快亮底牌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圖為賴清德總統。圖／總統府提供
圖為賴清德總統。圖／總統府提供

賴總統提出以「零關稅」為基礎與美國進行談判，中研院今赴立院進行業務報告，被問到此一「零關稅」是否可行？中研院副院長彭信坤表示，台美貿易關鍵在於檢疫規範、基因食品等貿易障礙，而非關稅。「零關稅」只是台灣「表達誠意」的方法，但並非真正的底牌；在亮出底牌之前，政府必須先針對以上議題準備因應方案，建議政府不要太快亮出底牌。

彭信坤分析，台灣除了汽車（17.5%）、保健食品（30%）關稅偏高，其他產品關稅都很低，平均不到2%。台美貿易談判關鍵在於「非關稅貿易障礙」，包括進口配額、檢疫規範、基因食品規定，以及外匯市場人為干預問題。他分析，「零關稅」只是台灣「表達誠意」的手段，但並非真正的底牌。而台灣對美出口占總出口量逾25％，對中國大陸出口也近30％，美中之間的貿易關稅戰，勢必對台灣造成強烈影響。

彭信坤說，台美的貿易談判底牌中，若農產品全面開放，農民必將承受巨大衝擊，政府必須先考慮如何因應、提供輔導農民的方案。他呼籲政府審慎思考每一項政策可能帶來的影響，預先做好因應的配套。

川普 關稅

延伸閱讀

美國關稅暫緩90天 盧秀燕：還是要做最壞打算

美暫緩對等關稅 日仍強烈要求重新評估其他關稅

高額關稅暫緩 貨運業：觀望客戶恢復出貨

美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲五成

相關新聞

新聞眼／帶何籌碼上談判桌 政府有底嗎

距離川普口中「解放日」過去一周，全世界深陷「悲傷五階段」。多數國家沒時間憤怒，進入「接受」階段，日本、南韓等國皆處心積慮...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

川普又變了 ! 美國總統川普美東時間9日宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國大陸關稅增至125%。川普的領導風格和不確定性，讓全世界股市震盪，涉外人士以「無奈」形容華府外交圈氛圍，大家無不撓破頭，深挖近川人士的說法尋求破解之道；華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）和安全分析師執筆的一份分析報告，也給出建議……

行善需餘裕⋯對等關稅衝擊 專家估6個月內影響社福體系

美國總統川普提出對等關稅政策，恐衝擊國內產業及股市。仰賴中小企業主、一般民眾捐款公益社福組織，也將面對衝擊。公益平台「N...

賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，賴清德總統同步投書彭博社提出四點因應，台灣民眾黨今天對此表示，此篇投書不但無助談...

楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

桃竹竹苗4縣市今針對美國關稅政策開研討會，新竹縣長楊文科致詞時直批美國總統川普政策「叫大家死」，指川普的做法有鬼，聰明的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。