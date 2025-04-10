台美零關稅可行？ 中研院：別太快亮底牌

賴總統提出以「零關稅」為基礎與美國進行談判，中研院今赴立院進行業務報告，被問到此一「零關稅」是否可行？中研院副院長彭信坤表示，台美貿易關鍵在於檢疫規範、基因食品等貿易障礙，而非關稅。「零關稅」只是台灣「表達誠意」的方法，但並非真正的底牌；在亮出底牌之前，政府必須先針對以上議題準備因應方案，建議政府不要太快亮出底牌。

彭信坤分析，台灣除了汽車（17.5%）、保健食品（30%）關稅偏高，其他產品關稅都很低，平均不到2%。台美貿易談判關鍵在於「非關稅貿易障礙」，包括進口配額、檢疫規範、基因食品規定，以及外匯市場人為干預問題。他分析，「零關稅」只是台灣「表達誠意」的手段，但並非真正的底牌。而台灣對美出口占總出口量逾25％，對中國大陸出口也近30％，美中之間的貿易關稅戰，勢必對台灣造成強烈影響。

彭信坤說，台美的貿易談判底牌中，若農產品全面開放，農民必將承受巨大衝擊，政府必須先考慮如何因應、提供輔導農民的方案。他呼籲政府審慎思考每一項政策可能帶來的影響，預先做好因應的配套。