快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

聽新聞
0:00 / 0:00

美對陸關稅加到125% 郭智輝：協助台商轉移生產基地

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。記者林伯東／攝影
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。記者林伯東／攝影

美國啟動對等關稅，但美國總統川普突宣布，授權對等關稅措施暫停實施90天，但對大陸關稅加碼至125%，立委關注，是否有可能引發新一波台商回流潮？經濟部長郭智輝今日表示，先前有針對非紅供應鏈提出假設，現在要了解如何在90天內能夠加速大陸台商移動。

經濟部今至立院經濟委員會進行就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告民進黨立委邱議瑩質詢指出，川普臨時更改關稅政策，大陸稅率增加到125%，變化非常大，可能還會再提高，會不會引發台商回流潮？

郭智輝表示，若是在大陸的台商服務的客人都在大陸、或是與大陸友好的國家，就先暫時不動；若是產品出口到美國的，協助移轉生產基地。

而總統賴清德投書媒體，指出要對美國加碼投資，國民黨立委楊瓊瓔則問，投資方向與預估金額，郭智輝表示，盤點政府跟國營事業的部分，大概有2000億美元可以談，這還沒有加上民間的部分，2000億美元是政府規畫10年可以買進的，現在還在整合民間可能購買金額，這樣去跟美國談的話，可能更有誘因。

郭智輝也說，除了對美採購的天然氣加至3成，也有其他科技類的能源，以及發電用的發電機，至於廠商願不願意跟著這個方向，由廠商決定，政府會協助出海落地及管理。

川普 關稅

延伸閱讀

美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲五成

【重磅快評】川普給90天關稅寬限期 換取談判空間或找下台階？

川普關稅戰劍指大陸 台商該如何因應？郭智輝這麼說

美國對等關稅敲響全球貿易喪鐘 今年 GDP 成長下探1.64%

相關新聞

新聞眼／帶何籌碼上談判桌 政府有底嗎

距離川普口中「解放日」過去一周，全世界深陷「悲傷五階段」。多數國家沒時間憤怒，進入「接受」階段，日本、南韓等國皆處心積慮...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

川普又變了 ! 美國總統川普美東時間9日宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國大陸關稅增至125%。川普的領導風格和不確定性，讓全世界股市震盪，涉外人士以「無奈」形容華府外交圈氛圍，大家無不撓破頭，深挖近川人士的說法尋求破解之道；華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）和安全分析師執筆的一份分析報告，也給出建議……

行善需餘裕⋯對等關稅衝擊 專家估6個月內影響社福體系

美國總統川普提出對等關稅政策，恐衝擊國內產業及股市。仰賴中小企業主、一般民眾捐款公益社福組織，也將面對衝擊。公益平台「N...

賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，賴清德總統同步投書彭博社提出四點因應，台灣民眾黨今天對此表示，此篇投書不但無助談...

楊文科批美國關稅政策「叫大家死」 指川普做法有鬼

桃竹竹苗4縣市今針對美國關稅政策開研討會，新竹縣長楊文科致詞時直批美國總統川普政策「叫大家死」，指川普的做法有鬼，聰明的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。