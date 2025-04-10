美對陸關稅加到125% 郭智輝：協助台商轉移生產基地

美國啟動對等關稅，但美國總統川普突宣布，授權對等關稅措施暫停實施90天，但對大陸關稅加碼至125%，立委關注，是否有可能引發新一波台商回流潮？經濟部長郭智輝今日表示，先前有針對非紅供應鏈提出假設，現在要了解如何在90天內能夠加速大陸台商移動。

經濟部今至立院經濟委員會進行就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告民進黨立委邱議瑩質詢指出，川普臨時更改關稅政策，大陸稅率增加到125%，變化非常大，可能還會再提高，會不會引發台商回流潮？

郭智輝表示，若是在大陸的台商服務的客人都在大陸、或是與大陸友好的國家，就先暫時不動；若是產品出口到美國的，協助移轉生產基地。

而總統賴清德投書媒體，指出要對美國加碼投資，國民黨立委楊瓊瓔則問，投資方向與預估金額，郭智輝表示，盤點政府跟國營事業的部分，大概有2000億美元可以談，這還沒有加上民間的部分，2000億美元是政府規畫10年可以買進的，現在還在整合民間可能購買金額，這樣去跟美國談的話，可能更有誘因。

郭智輝也說，除了對美採購的天然氣加至3成，也有其他科技類的能源，以及發電用的發電機，至於廠商願不願意跟著這個方向，由廠商決定，政府會協助出海落地及管理。