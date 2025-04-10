美國關稅暫緩90天 盧秀燕：還是要做最壞打算

美國總統川普宣布高額關稅措施暫緩90天實施。台中市長盧秀燕今天表示，目前可喘口氣，談判順利，因應方案可備而不用，如果談判不順利，還是要做最壞打算。

美國總統川普今天宣布對超過75國暫停實施高額對等關稅90天，六都市長除了盧秀燕因赴台中市議會定期會，改派中市副市長鄭照新出席行政院會外，其他人均列席院會，為受到美國關稅政策衝擊的地方產業發聲。

盧秀燕列席市議會備詢，國民黨籍台中市議員賴義鍠、劉士州關心市府是否做好因應措施，美國關稅調漲，企業受到衝擊，是否影響地方稅收。盧秀燕表示，一早市府因應美國關稅成立的專案小組，由她主持照常開會。

盧秀燕說，高額關稅措施暫緩90天實施，「目前有90天可喘口氣」，但還是要準備起來。談判順利，準備的東西有備無患、備而不用。

她舉例，中央去年超徵新台幣5000億元，但未來稅收可能不足，中央稅收除支應相關部會，也會有相關補助款到地方政府。美國關稅影響大，就看談判順利與否，萬一談判不順利，人民、企業更繳不起稅。她強調，「還是要做最壞打算」。