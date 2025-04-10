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因應對等關稅 農業部擬攜手台糖在美設蘭花基地

中央社／ 台北10日電

因應美國對等關稅，農業部長陳駿季今天表示，除了吳郭魚、毛豆可進攻，為搶進中國無法銷往美國的商機，已成立蝴蝶蘭應變小組，1個月內將盤整與台糖合作設置美國基地因應。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、農業部及財政部首長就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告，並備質詢。

農業部長陳駿季表示，美國市場是否因為對等關稅萎縮，是這波因應對策規劃必須考量的要件之一，若美國整個市場不萎縮，對中國關稅相對更高來說，「對我們是一種機會」，像是毛豆、吳郭魚。

民進黨籍立委陳亭妃接續質詢時指出，蘭花是台南非常重要的產業，如何布局產業因應美國對等關稅。陳駿季說，中國輸銷美國的關稅被提高後，台灣的競爭對手國是荷蘭，而台灣蘭花產業已有非常好的供應鏈，即接力栽培生產系統。

陳駿季並說，美國總統川普宣布對等關稅後，產業有提出要擴大投資在美國設置接力生產的場，讓產業能夠更有機會搶進中國無法輸銷美國的商機，並已成立蝴蝶蘭應變小組，要協助廠商在美國投資、在台扎根計畫。

因應陳亭妃強調時機很重要，呼籲要快。陳駿季說，已經在做盤點，請業者評估有沒有要跟台糖合作，投資、運用台糖在美國的中繼場，預計1個月內會整理、規劃出來，後續會跟財政部、銀行聯繫，協助產業海外投資資金取得，而且會採行聯盟方式進行。

農業部農糧署署長姚士源補充，台灣、荷蘭原本輸銷美國蝴蝶蘭（苗）的關稅都是零，迄今最新資訊，美國宣布對台灣的對等關稅為10%起跳，對荷蘭為20%起跳；目前台糖在美國加州有一處占地5公頃的生產基地，其他有數家業者有自己在美國的接力生產基地。

川普 關稅

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