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美對中加徵125％關稅恐衝擊台商 經濟部提因應策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國宣布將對中國大陸的關稅提高至125%，此舉恐衝擊在陸的台商，對此，經濟部次長賴建信10日表示，將繼續推動投資台灣三大方案因應，截至上月底已有超過1.4兆元資金回台，亦規劃研議補助措施加強辦理。

美國總統川普宣布暫緩實施對等關稅90天，但對中國大陸徵收的關稅將即刻提高至125%。外界憂心是否將衝擊到我國在中國大陸的台商。

對此，賴建信表示，中國大陸增加關稅相較其他國家比較多，根據統計，2020年疫情之前約有100萬人常設在中國大陸工作，隨著疫情影響，包括台商回台、台商往世界各個生產基地轉型及佈局，這個人數在減少之中。

賴建信表示，過去推動投資台灣三大方案，以台商回台投資而言，截至3月底已有超過1.4兆元左右，這個數量一直在增加之中，經濟部也研議相關補助措施，將繼續加強辦理。

至於經濟部先前規劃，將引導已在美國投資的業者以代工方式支援國內品牌廠商，並促成民間成立大型貿易商，整合訂單後分配予中小微企業，以因應美國高額關稅，賴建信表示，尊重個別廠商全球佈局規劃；相關工作會以「立足台灣」為基礎，然後「布局全球、加強美國」。

賴建信也提到，經濟部先行盤點在美國的廠商相關的投資，是否遭遇產銷人發財等各項問題，除此之外也規劃，在捷克和日本之後，將在美國設立投資貿易服務中心，藉此服務台商，讓台商在美國生產的時候，若遭遇當地法規問題，可以有個綜合性的服務，除此之外，也透過各項商品檢驗認證來予以協助。

川普 關稅

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