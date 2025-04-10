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因應關稅挑戰 黃偉哲：關注中國在海外與台灣產業競爭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲出席行政院會為南部傳統產業及農業發聲。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲出席行政院會為南部傳統產業及農業發聲。圖／取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲今天出席行政院會，會後表示，院會氣氛融洽，中央與地方都有共識共體時艱，行政院也積極聽取地方良善的建議，協助民間面對美國政府的關稅議題。

黃偉哲表示，感謝賴清德總統與行政院長卓榮泰的團隊，採取正確的談判方向，讓美國願意將台灣等75個國家，把關稅從32%降到10%，台灣也替自己爭取到90天的談判時間，企業也可以有更多時間調適。

黃偉哲說，他與高雄市長陳其邁，帶著南部產業界的聲音，建議中央在金融面向上，適時提供企業與農業協助措施，善用這段期間對內轉型、對外開拓市場。也特別建議中央與地方協力，共同幫助產業，開拓美國以外的市場。

他也建議中央，要關注中國在海外與台灣產業的競爭。因為中國一方面與美國對抗，另一方面在拉攏其他國家的市場，政府必須要做產業的後盾，加強開拓歐盟、中東、東南亞等市場。

尤其這次受衝擊最大的農業與中小微型企業，影響從業人口相當多，台南市政府已經宣布動用二備金協助業者，也期待中央與地方合作，共同協助產業轉型調適與分散市場。

川普 關稅

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