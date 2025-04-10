美對中祭125%關稅 專家：漁產最大競爭者暫失去競爭力

川普政府對等關稅原規畫對台灣課徵32%關稅，但9日宣布暫緩75國對等關稅90天，改採10%關稅，但仍對中國大陸課徵125%的高關稅。台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，在中國大陸被課徵如此高額的關稅下，台灣最大的漁產品競爭對手現階段已暫時失去競爭力，也有機會進一步成為美國吳郭魚需求的大宗供應方。

根據農業部統計，吳郭魚2024年外銷產值約5776萬，出口美國產值便高達4473萬，占總出口比率約77%；鱸魚去年外銷產值約3123萬，雖大多出口到澳洲，但出口美國產值674萬，仍占總出口比率約21%

郭建賢表示，在美國仍對中國大陸課徵高關稅下，中國大陸的吳郭魚、鱸魚等和台灣產的相比就失去競爭力了，因為大陸的吳郭魚等就是因為便宜才會進到美國，既然最大的競爭對手現階段已失去競爭力，我們也就沒有緊張的道理。

郭建賢說，既然90天內10%關稅都已經確定，現在出口商也已經開始陸續出貨櫃，如果中國大陸的吳郭魚、鱸魚和其他水產品決定轉移到美國以外的市場，美國就必須找到替代供應方，台灣就是個好選項。

農業部長陳駿季昨天南下高雄與養殖業者舉行座談，會中有業者擔憂，美國市場仍有需求，但因關稅造成實質出口的不確定。陳駿季當時表示，為持續鞏固美國市場及確保供應鏈管道暢通，農業部支持方案除提供金融支持及外銷獎勵等2大主軸，另為穩定產銷供應鏈信心，以上支持方案將追溯至4月9日出港日且有受美國關稅政策影響者。