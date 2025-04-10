影／美對等關稅暫緩 陳其邁、黃偉哲呼籲共體時艱
美國總統川普的關稅戰挑起世界經濟戰烽火，台灣股市也暴跌暴漲，行政院今天召開院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人都出席提出建言。
高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲會後一起接受媒體訪問。陳其邁表示，預算上有困難但可以根據國際情勢調整，現在有地方首長的支持，相信國會也會支持行政院應變。鋼鐵業是高雄產值最高產業，對等關稅，原先是影響中國低價傾銷洗產地，也會影響存保貸款，請行政院可以支持金屬石化產業度過難關。
陳其邁說，我們資通訊電腦和電子零組件有超過5成比例最終消費市場在美國，對台商有很大的影響，因為中美貿易戰加劇，供應鏈再一次進行全球重組，建議行政院對策略性資通產品，在政策上有更多全球布局。最後在金融面，在呆帳提列、利息展延等等，讓銀行有更低成本支持產業。
台南市長黃偉哲表示，今天會議氣氛非常好，大家共體時艱，在重要關鍵時刻找正確方向，關稅暫緩，由32%變10%，增加很多談判空間，剛剛首長有很多共識，希望金融業不要雨天收傘，對提升企業競爭力有正面效果。除了爭取非美市場，也要跟中國努力面對競爭，並跟歐盟維持良好關係。黃偉哲說，台南市的農業影響人數非常多，包括台南螺絲產業，請地方跟中央全力協助傳產、農業轉型分散市場。
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