因應川普關稅！卓榮泰：請財政部研議 延長5月報稅期間

針對美國宣布暫緩實施對等關稅90天，對此，行政院長卓榮泰10日表示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判；同時，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」20項措施基本不變，具體申請辦法預計4月14日對外公布。另將請財政部研議比照新冠疫情期間，延長5月報稅季。

行政院10日召開院會，會中也針對美國總統川普所提出的對等關稅提出相對應的因應對策，卓榮泰於會中指出，今天凌晨，美國總統川普宣布關稅措施調整，暫緩實施對等關稅90天，在此期間實施10%的關稅。近幾個月以來，政府的準備工作和評估，10%關稅也在推估範圍內。接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大的利益，也維護產業國際競爭力。

卓榮泰說，面對全球經貿變局，賴總統已經提出5大策略，未來將強化本國產業在全球多元布局。請台美經貿小組持續推動5大策略，提升產業韌性，以立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界為重要方向。且政府已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，支持方案的20項措施基本不變。請相關部會盡速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計於4月14日對外公布。

卓榮泰已請各部會，先行以相關的預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金，農損基金的經費，先行支應，並持續準備特別條例草案。特別預算相關規模及時辰，將視未來談判情勢發展，適時滾動檢討調整。

此外，卓榮泰說，政府已與產業界展開溝通，並將持續召開產業座談會，傾聽業界的心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，全力讓國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心。

至於有關對於美國對中國大陸關稅已經提高到125%，卓榮泰提醒，我國仍有多數台商在中國大陸投資，請相關部會關心、了解在中國大陸的台商各種需求，必要時給於全面協助。

最後，卓榮泰提及，請財政部研議，比照新冠疫情期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。他強調，經濟安全就是國家安全，維持與各國之間平衡穩定的經貿關係，更有助於台灣在全球產業供應鏈當中穩固的地位。

卓榮泰也提到，行政院在去年成立經濟發展委員會後，在委員會架構底下設置經貿外交工作小組，去年11月因應美國總統大選成立台美經貿工作小組，在副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及多位政委的共同帶領下，就未來局勢做了相當多的研判分析。

卓榮泰提到，從低推估、高推估到極高推估，都進行實際演算，最後呈現的是極高推估，因此在4月3日用了一天的時間對產業協助方案做了調整和升級，內容即在隔天向各界做正式發表。今天最新情勢有所轉變，未來在新的局勢還沒完全底定下，供應鏈支持方案的9大面向20項措施仍要繼續維持，未來因應最新局勢再做調整。