川普高關稅北市應變啟動 今公布地方稅延期或分期繳納

為因應美國關稅政策對產業帶來衝擊所造成的影響，台北市長蔣萬安昨在「基北北桃合作交流平台」會議宣布啟動應變措施，北市稅捐處今針對地方稅，提供申請延期或分期繳納，協助企業和民眾度過難關。

北市稅處表示，隨著美國加徵關稅引發全球供應鏈震盪，不少企業和民眾面臨財務壓力，為減緩其財務負擔，納稅義務人可依「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，在地方稅繳納期間內，敘明理由並檢附稅捐繳納通知書及政府核發相關證明文件，向北市稅處申請延期或分期繳納稅捐。

稅捐處指出，延期繳納之期限或分期繳納之期數標準如下，(一)稅捐未達20萬元，得延期1至2個月或分2至3期。

(二)稅捐在20萬元以上，未達100萬元，得延期1至3個月或分2至6期。(三)稅捐在100萬元以上，未達500萬元，得延期1至6個月或分2至12期。(四)稅捐在500萬元以上，未達1000萬元，得延期1至12個月或分2至24期。(五)稅捐在1,000萬元以上，得延期1至12個月或分2至36期。

北市稅處表示，北市府為蒐集整合產業意見及各項因應措施，已開設服務專區，並於該專區下設稅捐緩繳措施資訊。有延期或分期繳納地方稅需求的企業和民眾，可申請最多延期一年或分36期繳納，且期間免計利息，稅捐處也於網站設置「受美國關稅影響地方稅延分期」專區申辦，如有疑問，可撥打0800-000321免付費電話、服務電話02-23949211轉分機181、182或江股長(分機481、電子信箱d03010050@gov.taipei)，將有專人服務及解答。