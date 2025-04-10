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卓榮泰：把握90天暫緩期 直接有效與美談判

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普在對等關稅生效之際宣布90天暫緩期，閣揆卓榮泰表示，要把握接下來的90天，和美國進行直接有效談判，也要持續推動五大策略，目前政府提出的20項支持方案不變，將在4月14日公布具體申請辦法。他同時要求各部會持續準備特別條例草案，特別預算相關規模及時程將視未來的談判情勢發展，適時滾動調整。

卓榮泰在行政院會指出，近幾個月以來，政府的準備工作和評估，10%的關稅也在推估範圍內。接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業國際競爭力。

他表示，面對全球經貿變局，賴總統提出五大策略，未來將強化本國產業在全球多元布局。請台美經貿小組持續推動五大策略，提升產業韌性，以立足台灣、布局全球、加強美國及行銷全世界為重要方向。

他進一步指出，政府提出的支持方案20項措施基本不變。請相關部會儘速研擬法制及預算作業，各項支持措施的具體申請辦法，預計於4月14日對外公布。並請各部會，先行以相關預算以緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金及農損基金等經費先行支應，並持續準備特別條例草案，特別預算相關規模及時程將視未來的談判情勢發展，適時滾動檢討調整。

卓榮泰並且指示財政部，研議比照COVID-19期間，延長5月開始的報稅期間，於適當時間提出相關報告。

另一方面，卓榮泰將從今天起展開產業座談會，首站與桃園地區產業界面對面，接下來周六將赴彰化、周日去高雄，卓榮泰強調將傾聽業界的心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求。另外他也要求相關部會關心仍在大陸投資的台商，面對125%關稅時的各種需求，必要時給予全面協助。

川普 關稅

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