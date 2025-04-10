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因應對等關稅 六都籲政院挺產業銀行別「雨天收傘」

中央社／ 台北10日電

美國總統川普今天宣布對超過75國暫停實施高額對等關稅90天，今天出席行政院會的六都首長、副市長一致呼籲政院趁此時機深入了解美國政策，持續支持產業，尤其金融機構要避免「雨天收傘」，以協助產業度過難關。

美國對等關稅政策衝擊全球經濟與資本市場，今天六都首長除台中市長盧秀燕因赴市議會專案報告，改派台中市副市長鄭照新出席行政院院會外，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁均列席院會，為受到美國關稅政策衝擊的地方產業發聲。

蔣萬安會前受訪表示，國家面對艱鉅挑戰，地方會與中央攜手合作，將業界心聲反映給政院；而面對罷免如火如荼，他則呼籲台灣此時此刻不能內耗，應團結一致、放下對立，人民最大，趕快救經濟。

張善政會後受訪指出，台灣是以製造產業為導向的經濟體，而美國經過多年發展，社會氛圍、教育體系都已不適合製造業導向，業者赴美適應上會有困難，希望政府對美擴大投資時應深思，也避免讓台灣經濟空洞化、核心技術外流，影響台灣勞動市場。

鄭照新會後則說，今天代表中部8縣市重申7聲明，包含呼籲公股行戶別抽銀根，談判時避免犧牲或衝擊農業等弱勢產業，並持續考量擴大非美市場，藉以分散產業市場風險，並呼籲立法院屆時能儘速通過政院提出的新台幣880億元協助方案。

陳其邁與黃偉哲會後共同受訪。陳其邁指出，鋼鐵業在南部產值最高，雖然對等關稅暫緩，但是美國針對鋼鐵業關稅並未調整，面對中國鋼品低價傾銷與洗產地衝擊，希望政院給予鋼鐵業更多支持，讓金屬跟石化等產業順利度難關。

陳其邁強調，美中貿易戰再次加劇，全球供應鏈勢必再重組，為避免高關稅影響，未來中國製造將移往其他國家，建議政院應該對策略性的資通訊產品、電子零組件等，在政策上有更多全球布局協助；同時也應擴大對資金動能的增加，無論是銀行減息、低利，讓業者能有更高的資金準備、更低的資金成本。

黃偉哲表示，今天的行政院會氣氛十分一致，都希望政府爭取談判時間的同時，金融業也別雨天收傘，而是要適時提供協助，讓企業在轉型上能夠提升競爭力，爭取開拓非美國家等多元市場。

川普 關稅

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