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川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天赴議會備詢，是唯一沒有列席行政院會的六都首長，她表示就民主法治而言，議會更重要。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕今天赴議會備詢，是唯一沒有列席行政院會的六都首長，她表示就民主法治而言，議會更重要。記者陳敬丰／攝影

美國總統川普昨天晚上宣布對大陸增課關稅，其他國家或地區暫緩實施90天，再次震驚全球。行政院今天開院會，邀請六都首長列席，六都僅台中市長盧秀燕未出席，選擇到市議會備詢；盧表示，就民主法治而言，議會更重要，已派副市長鄭照新赴政院，傳達中部縣市需求。

盧秀燕今天上午赴市議會備詢。國民黨籍議員賴義鍠問，川普昨宣布暫緩徵收關稅90天，緩徵讓大家鬆一口氣，威力仍不同凡響，行政院會今天也會與六都說明此事，盧未赴政院是否有作好交代？國民黨議員劉士州也問，中央有做準備，地方是否有做好準備？

盧秀燕說，她是六都唯一沒去的市長，委派副市長鄭照新出席，也拜託鄭代為說明幾件事情。第一，盧未赴政院不是因為不重視，而是今天台中市議會專案報告，以民主法治來說，議會最重要，所以她優先到議會備詢；第二，行政院會只有六都首長受邀，其他18縣市無法參加，拜託鄭傳達中部8縣市聲明。

盧秀燕表示，中部8縣市周一晚上開首長會議，提出7項聲明，其中很重要的一項是希望中央政府與美方談判的過程中，不要犧牲農漁業等弱勢產業，這點請鄭照新務必轉達。

盧秀燕說，目前雖然獲得90天「喘口氣」，後續中央與美方談判若不順利，還是會發生各種狀況，要嚴陣以待做好準備；今天上午台中市專案小組馬上開會，也請鄭照新注意行政院會的報告內容，有任何狀況即時回報。

台中市派副市長鄭照新列席行政院會，代為轉達中部8縣市聲明，盼中央與美方談判過程中物犧牲弱勢產業。圖／台中市政府提供
台中市派副市長鄭照新列席行政院會，代為轉達中部8縣市聲明，盼中央與美方談判過程中物犧牲弱勢產業。圖／台中市政府提供

川普 盧秀燕 關稅

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