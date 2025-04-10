美國關稅轉彎 黃偉哲前一晚就呼籲企業「沉住氣靜觀其變」

美國總統川普在今天凌晨1時多發布最新宣言，表示已簽署對新一波「對等關稅」暫停90天實行的命令，對於美國關稅轉彎，台南市政府昨晚在台南晶英酒店舉辦2024台南購物節感恩茶會，市長黃偉哲在感謝贊助的企業時提到近期美國關稅政策對許多行業造成衝擊，呼籲大家沉住氣靜觀其變，讓政府與美國好好溝通以創造雙贏。

台南購物節為鼓勵民眾消費，不斷加碼抽現金、送汽車，甚至祭出價值超過300萬的一公斤金磚，共送出超過百項獎品，總價值超過850萬元。市長黃偉哲感謝各企業與贊助單位響應活動共襄盛舉，並強調，本次參與贊助的許多單位都有做進出口貿易，而近期美國公布的關稅政策對全球各行各業帶來巨大衝擊，他呼籲大家先沉住氣靜觀其變，需要時間好好溝通。

黃偉哲說，如同賴清德總統所表示，台灣生產先進晶片，而我們需要美國的天然氣、液化石油氣等天然資源，在過程中彼此合作才能創造雙贏。

台南購物節第14年舉行，活動整合台南各商圈、公有零售市場、夜市、攤商等，舉辦超過31場推廣活動，自去年10月15日起跑，至今年2月15日登錄總金額突破63億，成功帶動來台南消費的熱潮，自2023年開始將黃金納入獎項，此次最大獎為價值超過300萬的1公斤黃金磚。

由台南市大台南不動產開發商業同業公會、立暉鋁業科技股份有限公司、三福化工股份有限公司、利百景股份有限公司、大登環保科技股份有限公司、聲寶股份有限公司、恒耀工業股份有限公司、萬國通路股份有限公司、泰茂實業股份有限公司、工豐企業股份有限公司、東陽實業廠股份有限公司、美加力工業股份有限公司等12個單位共同出資贊助。

新化年貨大街活動中，則由宏佳騰動力科技股份有限公司、志昌邱鋼鐵股份有限公司、上和環保事業有限公司、岳山文化藝術基金會、識昌實業股份有限公司、元鎧股份有限公司、恩澤生物科技食品股有限公司等單位共同贊助電動機車、iphone16、65吋電視等家電豐富獎項。