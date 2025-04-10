川普轉彎「不能鬆口氣」 蔣萬安祭七大建言：90天隨時有變化

川普再宣布對已要求談判的75國家實施90天稅率為10%的對等關稅暫緩期，北市長蔣萬安今親赴行政院會，向卓揆表達「我們不能真的鬆一口氣、以為萬事大吉」，而是要抓準這90天窗口期做好準備，尤其90天內很可能隨時會有變化。

據了解，卓榮泰在會中表達謝謝蔣萬安的建議與方案，並提到將列為參考。至於蔣萬安院會呼籲延稅等措施，卓榮泰也表示請財政部研議。

蔣萬安今天也在院會向中央提出地方產業衝擊，強調身為地方政府，國家面對艱難挑戰，就是全力與中央政府攜手合作，共同面對。

蔣萬安也向中央提出七點因應建言，第一，包括企業希望台灣至少爭取「區域公平競爭條件」，台灣得有不高於主要出口競爭國如日、韓、東南亞等，才能維持競爭；第二，還有美方希望台製造業前進美國，希望中央談判爭取美提出優惠利率或措施。

第三，為汽車零組件40%銷美國，已開始聯繫東南亞企業，未來合作在美國設組裝廠，他們建議中央帶領，與台灣企業的供應鏈夥伴，以及東南亞國家等廠商，於美國建立組裝廠，就近供應美國需求；這些措施有望爭取美國對台關稅優惠，留在台灣的傳統產業也同時受惠。

第四，除與美國談判外，也希望提供產業界更多「區域市場」、「商機資訊」供產業參考、努力向其他國家建立互惠協定，同時以更多實質措施協助企業開拓新市場，「不把所有雞蛋放在同個籃子內」 。

第五，並非傳統想像的資通訊、機械零組件, 自行車、運動器材、塑橡膠等產業受到衝擊，包含食品、紡織業等其實都深受影響，希望中央對產業的支持能擴及更廣；例如電器業許多零組件都是從國外進口，且以美元計價，建議市府以鼓勵、促銷、減稅方式，減緩這些衝擊。

第六，市場的不確定性及消費者心理因素，恐造成國內消費力道停滯、萎縮，政府應隨時協助，並刺激國內消費市場。

第七，由於企業開始縮減支出，除了希望政府提供企業資金周轉，後續可能產生無薪假或裁員問題、甚至減少對弱勢群體的捐款，這些都需要相應措施。

蔣萬安說，我們要緊腳步、穩產業、護就業、拚韌性。對於中央，希望在「勞動」、「財政」與「產業」三大面向能給予協助。其中勞動面提出兩點，如果發現景氣有惡化跡象，請中央釋出公共服務職缺（如以工代賑），擴大短期就業機會，協助受衝擊勞工穩定生活； 指定受影響勞工適用就業服務法第24條，提供必要補助與協助轉職培訓。

財政面向，第一，中央應協助地方政府緊急紓困、照顧勞工，並投資產業中長期數位轉型、產業鏈重組；第二，中央研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，協助企業渡過短期資金壓力；第三，鼓勵金融機構利用信用保證機制，加強辦理中小企業放款。中央政府應思考針對為失業家庭、受災中小企業提供融資。

產業面向也呼籲中央推動轉型升級，爭取公平競爭環境。他今天帶著業界的心聲、以及具體可行的建議，希望中央地方攜手、台灣共渡難關。