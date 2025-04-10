川普對等關稅為何暫停？郭智輝：這是美國的談判手段

美國總統川普對等關稅政策急轉彎，宣布對除大陸外的各國暫緩徵收高額關稅90天。為何川普突然對高關稅喊停？經濟部長郭智輝10日表示，研判這是美國的談判手段，台灣只能提出因應辦法。

經濟部長郭智輝今赴立法院經委會「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜牧及關鍵產業競爭力之協助措施」進行專題報告，民進黨立委邱議瑩關心部長是什麼時候知道美國關稅政策的變化？國民黨立委楊瓊瓔則問，美國又為什麼會做出突然喊停的決策策略？

郭智輝指出，他自己是在今天早上五點知道的，他研判這是美國的談判手段，台灣只能提出因應辦法。由於川普在4月9日表示，已有70多個國表示願和美國談，相信美國也很難在短期內做判斷，為了避免誤判，所以願給有意願談判的國家暫緩實施對等關稅90天，之後有90天可以來慢慢談。