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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

台積電被逼去美國 張善政：擴大對美投資要注意3影響

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策90天，五都市長仍舊列席行政院會。桃園市長張善政會後表示，美國的社會氛圍已經不適合製造業，他提醒應該利用這90天重新檢討擴大赴美投資政策，以免傷害台灣的經濟。記者李人岳／攝影
美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策90天，五都市長仍舊列席行政院會。桃園市長張善政會後表示，美國的社會氛圍已經不適合製造業，他提醒應該利用這90天重新檢討擴大赴美投資政策，以免傷害台灣的經濟。記者李人岳／攝影

美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策90天，北北桃及高雄、台南等五都市長今天仍舊列席行政院會。桃園市長張善政會後表示，美國的社會、教育氛圍已經不適合製造業，製造業如果赴美擴大投資勢必將非常辛苦，他提醒應該利用這90天重新分析，以免傷害台灣的經濟。

張善政表示，今天參加行政院會，除了了解經濟部的支持方案外，也提醒政府，在多項對策中擴大對美投資的部分應該要謹慎，他指出，美國經過多年發展，整個社會氛圍就不適合製造業的深耕，所以製造業如果要移到美國去，勢必非常辛苦。

張善政強調，大家都很心知肚明，台積電到美國去其實就是被逼的，所以在美國面臨這麼多辛苦的狀況，但其他企業不見得有這種適應能力，所以政府若要擴大對美投資，第一可能讓台灣的經濟空洞化，其次可能影響勞動市場，第三將造成核心技術外流。

張善政說，剛好美國宣布對等關稅將有90天的延緩期間，因此他呼籲行政院好好利用這90天，把對美國投資的政策再做一些比較深入的了解分析，以免對台灣的經濟、對市場和核心技術造成傷害。

對於閣揆卓榮泰是否有所回應？張善政說「我想他們都有聽進去了」。

川普 關稅

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