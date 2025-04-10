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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

美關稅海嘯 政院投入880億元、擬訂9大面向因應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國川普總統於美東時間2025年4月2日宣布對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，自4月9日起針對全球180個國家加徵10%至50%不等之對等關稅，其中我國加徵32%關稅。美國於美東時間4月9日下午宣布，超過75個國家與美國接觸，沒有以任何形式報復美國，宣布將對等關稅暫停90天，在暫停期間稅率降低至10%，並立即生效。

2024年臺灣對美國出口達1,114億美元，占總體出口23%，主要出口到美國的前30大產品，占我國出口到美國總值的72%，主要以資通訊、電子零組件為主，占對美出口達65.4%，其餘汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具、塑膠製品等傳統產業產品約占5.8%。

為因應美國關稅衝擊，行政院已於4月4日召開記者會，提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，整合跨部會資源擬訂9大面向共20項措施，投入總經費880億元，以減少產業衝擊、提升產業競爭力、強化產業韌性、開拓多元市場及安定就業。

其中，針對工業、農業及產業所受之衝擊，分別由財政部、經濟部、農業部及勞動部因應。工業方面規劃投入700億元，包括提供金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠及安定就業等6大面向；在農業方面規劃投入180億元，則包括提供金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等3大面向。

為加速協助受影響產業因應，經濟部提供免付費諮詢專線0800-056-476，政府並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用。政府也將持續召開產業座談會，傾聽業界的心聲與需求，隨時解決問題，讓政策更符合需求，以達到賴總統「立足臺灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」之期許，讓臺灣產業得以因應國際經貿情勢變動。

川普 關稅

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