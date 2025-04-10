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美關稅大轉彎 侯友宜：關鍵90天爭取產業轉圜空間

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
美國總統的關稅戰挑起世界經濟戰烽火，台灣股市也暴跌暴漲，行政院今天召開院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜（圖）出席提出建言。記者邱德祥／攝影
美國總統的關稅戰挑起世界經濟戰烽火，台灣股市也暴跌暴漲，行政院今天召開院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜（圖）出席提出建言。記者邱德祥／攝影

美國關稅暫緩實施，新北市長侯友宜今天上午赴行政院會，將產業界憂慮和地方具體建議反映給中央，他強調「兩隻大象不論打架、跳舞，我們都要很小心」，暫緩不代表不實施，這90天是一個完善應變措施的關鍵時刻，中央地方應積極合作，為產業爭取轉圜空間。

侯友宜表示，新北是台灣電子零組件、資通訊設備產業重鎮，許多龍頭企業皆位於轄內，近日市府已密集與產業代表溝通彙整意見，並在行政院會中向中央反映三點建議，第一盼政府盡速提出短、中、長期的應變策略，可彈性調整、滾動檢討，並提供實務資訊即時提供企業及早因應。

其次是中央應正視產業經營環境的結構性問題，包括能源穩定供應、租稅制度、勞動法規等，提升產業整體韌性與國際競爭力。最後則是對美談判過程應同步考量國內農牧業的衝擊與保護。

侯友宜強調，「經濟就是民眾的生計」，國際政經情勢隨時在變，盼中央在對美談判過程中，採納地方政府及第一線產業的建議，新北也會持續整合產官學意見、協助企業在變動的海嘯中站穩腳步、共渡難關。

川普 關稅

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