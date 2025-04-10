關稅談判台有能力打最好的牌 涉外人士：健全法規查違規運轉

美國總統川普台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天，台灣也包含其中。涉外人士表示，川普暫停實施對等關稅，可視為包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果。涉外人士說，台灣有能力值此變局打出最好的牌，接下來政府如何在90天內，健全查緝違規法規，作為後續談判籌碼，立法院將成為關鍵。

川普宣布暫緩75國對等關稅90天，美媒彭博社10日也刊登賴清德總統「深化台美經貿關係的路徑圖」的投書。

涉外人士指出，川普於台灣時間10日凌晨宣布，將授權對除中國以外的所有國家，暫停實施對等關稅計畫90天，可以視為是希望進行談判且未採取報復行動，包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果，另一方面則是從現在開始，就是關鍵談判90天。

涉外人士表示，值此之際，賴總統投書正是賴政府談判佈局一環，一面向川普明確表達，台灣對於公平及互惠互利深化台美經貿關係的高度重視，展現我政府對話誠意，一面則是向美國及其他友盟國家展現，台灣作為區域負責任一員，無論是在安全、經濟、區域地緣等議題上，台灣都有信心、有能力貢獻力量，共同克服國際經貿環境的動盪變局、定義未來自由開放的印太地區。

涉外人士說，賴總統的投書主軸，扣連4月6日賴總統向國人發表五大應變策略的談話內容，並更加聚焦在台灣有能力端出什麼樣的政策牛肉，以回應美國政府的對等關稅政策。投書內容除了從五大應變策略核心出發，重點也轉為聚焦「台灣要怎麼做？」，明確喊出降低台美間所有關稅、迅速擴大對美採購與軍購、擴大台灣在美國各州的投資，以及致力排除非關稅貿易障礙等。

涉外人士說，賴總統投書，不是一味毫無論述「盼改善對等關稅」，而是提出具體做法，以負責任方式表達台灣立場、向美國政府交涉，展現台灣有能力值此變局打出最好的牌，「將台美經濟關係的挑戰轉化為成長、韌性與策略調整的新機會」。這篇投書正是談判一環，賴總統再次出牌。

至於接下來的關鍵90天台灣該如何應處？涉外人士說，關鍵在於改善美國川普政府在意的各項貿易問題。賴總統日前已經提出具體做法，包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，以及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制、低價傾銷商品違規運轉等問題。

涉外人士表示，尤其在查緝違規轉運上，政府如何健全法規，在90天內端出實質成果以作為後續談判籌碼，並且在中美關稅戰下，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。