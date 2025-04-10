快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

關稅談判台有能力打最好的牌 涉外人士：健全法規查違規運轉

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國總統川普暫緩75國對等關稅措施90天，並大幅降低互惠關稅至10%，但仍對中國大陸課徵125%關稅，並即刻生效。美聯社
美國總統川普暫緩75國對等關稅措施90天，並大幅降低互惠關稅至10%，但仍對中國大陸課徵125%關稅，並即刻生效。美聯社

美國總統川普台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天，台灣也包含其中。涉外人士表示，川普暫停實施對等關稅，可視為包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果。涉外人士說，台灣有能力值此變局打出最好的牌，接下來政府如何在90天內，健全查緝違規法規，作為後續談判籌碼，立法院將成為關鍵。

川普宣布暫緩75國對等關稅90天，美媒彭博社10日也刊登賴清德總統「深化台美經貿關係的路徑圖」的投書。

涉外人士指出，川普於台灣時間10日凌晨宣布，將授權對除中國以外的所有國家，暫停實施對等關稅計畫90天，可以視為是希望進行談判且未採取報復行動，包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果，另一方面則是從現在開始，就是關鍵談判90天。

涉外人士表示，值此之際，賴總統投書正是賴政府談判佈局一環，一面向川普明確表達，台灣對於公平及互惠互利深化台美經貿關係的高度重視，展現我政府對話誠意，一面則是向美國及其他友盟國家展現，台灣作為區域負責任一員，無論是在安全、經濟、區域地緣等議題上，台灣都有信心、有能力貢獻力量，共同克服國際經貿環境的動盪變局、定義未來自由開放的印太地區。

涉外人士說，賴總統的投書主軸，扣連4月6日賴總統向國人發表五大應變策略的談話內容，並更加聚焦在台灣有能力端出什麼樣的政策牛肉，以回應美國政府的對等關稅政策。投書內容除了從五大應變策略核心出發，重點也轉為聚焦「台灣要怎麼做？」，明確喊出降低台美間所有關稅、迅速擴大對美採購與軍購、擴大台灣在美國各州的投資，以及致力排除非關稅貿易障礙等。

涉外人士說，賴總統投書，不是一味毫無論述「盼改善對等關稅」，而是提出具體做法，以負責任方式表達台灣立場、向美國政府交涉，展現台灣有能力值此變局打出最好的牌，「將台美經濟關係的挑戰轉化為成長、韌性與策略調整的新機會」。這篇投書正是談判一環，賴總統再次出牌。

至於接下來的關鍵90天台灣該如何應處？涉外人士說，關鍵在於改善美國川普政府在意的各項貿易問題。賴總統日前已經提出具體做法，包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，以及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制、低價傾銷商品違規運轉等問題。

涉外人士表示，尤其在查緝違規轉運上，政府如何健全法規，在90天內端出實質成果以作為後續談判籌碼，並且在中美關稅戰下，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。

川普 關稅

延伸閱讀

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普對等關稅急轉彎 楊金龍：我認為他也緊張了

川普一開金口股市坐大怒神！00725B年化配息7.27%…每月穩配息、加薪5000元不是夢

柯建銘神預測川普關稅？許宇甄酸：當特使赴美談判

相關新聞

新聞眼／帶何籌碼上談判桌 政府有底嗎

距離川普口中「解放日」過去一周，全世界深陷「悲傷五階段」。多數國家沒時間憤怒，進入「接受」階段，日本、南韓等國皆處心積慮...

32%關稅暫緩 賴清德發文：擴大對美採購、在美投資

美國原要對台灣課徵32%關稅，不過，美國總統川普突然宣布因75國沒有以任何形式對美國報復，暫停政策90天，期間只會徵收對...

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

賴清德總統9日投書彭博新聞社（Bloomberg News），對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對，包括台美零關稅、...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

川普又變了 ! 美國總統川普美東時間9日宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國大陸關稅增至125%。川普的領導風格和不確定性，讓全世界股市震盪，涉外人士以「無奈」形容華府外交圈氛圍，大家無不撓破頭，深挖近川人士的說法尋求破解之道；華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）和安全分析師執筆的一份分析報告，也給出建議……

台積電被逼去美國 張善政：擴大對美投資要注意3影響

美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策90天，北北桃及高雄、台南等五都市長今天仍舊列席行政院會。桃園市長張善政會後表示，美國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。