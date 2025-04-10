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拿什麼和美談判？郭智輝：擴大對美採購2000億美元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

美國關稅戰策略一夕驟變，川普宣布對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，接下來政府會端出什麼誘因與美方談判？經濟部長郭智輝10日表示，應該有2000億美元可以談，政府將規劃十年買進，且這部分還沒有加上民間可能購買的金額，目前評估台灣會在第一波談判之列。

經濟部長郭智輝10日赴立法院經委會「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜牧及關鍵產業競爭力之協助措施」進行專題報告，立委關心接下來政府何時與美方開啟談判？是否擴大對美採購？預估金額又是多少？

國民黨籍立委楊瓊瓔質詢問，川普突然宣布關稅措施將暫緩90天實施，看來美國對各國都有量身定製的安排，台灣何時可以展開與美談判？又有什麼籌碼？

郭智輝表示，推估未來十年，光是政府及國營企業就可望加大對美國採購2,000億美元，這部分還不包括民間企業。除了對美採購天然氣可望由一成擴大到三成，也不排斥採購美國製發電機，以及新型能源，台灣也可望在第一波談判之列。

郭智輝分析指出，他認為台灣問題相對簡單，不僅因為台美關係友好，且在科技產業上互補，台灣也很早就表示願和美國談判，相信台灣可以在第一波談判之列，至於是30天還是60天可以開始談，目前還不確定。

郭智輝還提到，經盤點政府及國營事業部分，預估未來十年應有2000億美元可與美國談，這還沒有加入民間採購部分，若再整合民間可採購金額，可能更有談判誘因。

郭智輝並指出，若廠商有意願一起加入投資美國國家隊，政府也會協助廠商出海落地，但國營事業不一定赴美投資。

川普 關稅

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