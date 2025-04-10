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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

柯建銘神預測川普關稅？許宇甄酸：當特使赴美談判

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘日前曾表示，美國課台灣關稅只會有10%，引起譁然。美國總統川普宣布對等關稅暫緩，民進黨團幹事長吳思瑤稱柯建銘「先知總是寂寞」。國民黨立委許宇甄（左）今表示，建議柯建銘赴美代表談判。記者屈彥辰／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘日前曾表示，美國課台灣關稅只會有10%，引起譁然。美國總統川普宣布對等關稅暫緩，民進黨團幹事長吳思瑤稱柯建銘「先知總是寂寞」。國民黨立委許宇甄（左）今表示，建議柯建銘赴美代表談判。記者屈彥辰／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘日前曾表示，美國課台灣關稅只會有10%，引起譁然。美國總統川普宣布對等關稅暫緩，民進黨團幹事長吳思瑤稱柯建銘「先知總是寂寞」。國民黨立委許宇甄今表示，建議柯建銘赴美代表談判。

美國總統川普日前宣布課徵台灣對等關稅32%，甫宣布暫緩90天。柯建銘日前曾表示，美國課台灣關稅只會有10%，在川普宣布對等關稅後，引起網友訕笑。

不過，川普剛宣布對75國對等關稅暫時降至10％，為期90天，僅對大陸關稅再拉高至125％，吳思瑤對此說，柯建銘的很多對局勢研判、發言，大家可以用更長的時間去檢視，先知總是寂寞。

國民黨立委陳玉珍說，全世界沒有人知道川普在想什麼，川普有獨特的思考方向，可以看到賴政府根本沒有準備，措手不及，沒辦法馬上回應，幸好有90天喘息機會。

陳玉珍表示，全國產業面臨淒慘狀況，好多公司都要關門了，多了這90天，可以讓政府盤點如何幫助產業。她批，這就是把人民的喪事「喜辦」，即便是關稅10%，很多產業毛利根本沒有10%，都是「毛三到四」，尤其是傳統產業。政府不能沾沾自喜，把「覺得自己是先知」建立在老百姓的痛苦，完全沒有以民為念，到底有無跟人民站在一起。

許宇甄表示，既然吳思瑤覺得柯建銘是先知，建議柯建銘代表我方去跟美國談判，擔任與美國談判的特使。

川普 關稅

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