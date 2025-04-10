柯建銘10％歪打正著 吳思瑤：先知總是寂寞

美國總統川普周三突然宣布，除中國大陸外，對75國對等關稅暫時降至10％、為期90天。民進黨立院黨團總召柯建銘曾表示，「關稅頂多課10％」被網友罵爆，如今大批網友湧入柯建銘臉書留言「全場唯一預言家」。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，柯建銘的很多對局勢研判、發言，大家可以用更長的時間去檢視，先知總是寂寞。

吳思瑤指出，柯建銘洞燭機先，在第一時間會承受很多社會不理解，甚至撻伐，但從政者所有言論主張都要受到社會的公評，到底誰對誰錯，都不要在第一時間妄下結論，反而要探討每個政治工作者主張，背後推演及對局勢評估是不是合理，更重要的是，每一個政治工作者的主張是不是為國家好、為台灣好。

吳思瑤說，柯建銘很多政治上的預測主張，也許不是社會都埋單，也不是萬事都一百分，但他完全是奠基於愛台灣好、為台灣好的基礎，及多年政治經驗，涉獵非常廣的政策深度，現在發起向柯建銘的道歉潮，以柯建銘的高度與氣度，他要的不是遲來的道歉、認可，這對一個關心台灣前途的從政者、資深政壇前輩，在乎的絕對不是個人的毀譽，而是台灣這個國家在危難中我們要撐住、穩住，這是他認識的柯建銘。