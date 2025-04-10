川普宣布暫停90天對等重稅 葛如鈞：中長期問題仍在
賴清德總統投書國際媒體，針對美國對等關稅提出4點應對方向，國民黨立委葛如鈞指出，賴的論點雖然來晚了，但總算點出一大要項在「非關稅障礙」；目前雖然對等關稅暫緩，但情況可能隨時變動，且半導體關稅一直都是另外一個議題，請大家勿驚勿喜，所有中長期問題還是在。
美國總統川普推出對等關稅政策，他昨突宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，引發熱烈討論。賴清德也於昨日投書彭博新聞社（Bloomberg News），對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易障礙等。
葛如鈞表示，賴清德新的論點雖然來晚了，但總算明白點出一大要項在「非關稅障礙（包括匯率操縱）」，賴透過新聞媒體投書，是創意，還是走無門路？希望是前者。雖然目前美國對等關稅暫緩90天，但仍有許多情況要注意。
葛如鈞指出，對等關稅政策隨時還可能有變動，未必是90天，且半導體關稅一直都是另外一個議題，台積電及產業鏈赴美壓力也不減反增。他還說，美國產業與服務會更加入無人之境，本地產業或難對抗，只能合作，利潤再降。
葛如鈞提到，針對區塊鏈、AI 等產業對於監管的放寬與發展主義，台灣灣要弄清楚方向；另外，一定會有能源採購（包括核能），不管是延役或維修部件、技術服務，政府要準備放棄神主牌，而且可能要越快開始越好。他提醒，請大家勿驚勿喜，所有中長期問題還是在，大家共同努力。
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