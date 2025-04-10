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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

台在暫緩關稅名單中？林佳龍證實「有」 並將詳談經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普9日宣布高額關稅措施暫緩90天實施，立法院10日外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告，會中立委關切否台灣也在名單中，林佳龍表示，「有」，並強調現在多了90天可更詳盡地談經貿合作。

川普9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國大陸徵收的關稅將即刻提高至125%。

林佳龍會前接受媒體聯訪時表示，「我們已經做好準備」，也建立溝通管道，現在多了90天時間可以更詳細、深入地談台美經貿合作，希望這不僅是被動回應川普的對等關稅，而是也能開啟台美經貿關係。因為他們有做好充足的準備，對於川普的新政，特別今日賴總統也在國際媒體上發表一篇深化台美經貿關係的路徑圖，有完整描繪，不僅回應川普對等關稅，進一步希望提升台美經貿關係。包括投資、採購、關稅從零關稅談起，特別強調非關稅貿易障礙的排除。

林佳龍說，台灣在美投資累積迄今已經有1千億美金，也創造超過40萬人的工作機會，近期內投資包括台積電（2330）、環球晶（6488）等半導體工廠、採購阿拉斯加的天然氣、農工產品等，會藉此縮短貿易逆差。

林佳龍說，雙邊關稅談判已經做好準備，建立溝通管道，現在多了90天時間，可以更詳細深入談台美經貿合作，希望開啟台美經貿關係，特別是賴清德提到的「台灣投資美國隊」，藉由美國龐大市場、科技、人才，結合成「台美聯隊」，這樣聯合艦隊方式。在全球供應鏈重組，產業可以占據更有利、更安全保障的台美關係。至於關稅對等，希望基於互惠、公平原則上，相信台美貿易會在這波川普新政下，可以更深化台美關係。

至於非關稅貿易的障礙排除，林佳龍指出，台灣與美國貿易代表在談「美台21世紀貿易倡議」等經貿合作時，就曾盤點這些項目，行政院副院長鄭麗君正全面重新檢視，排除非關稅貿易障礙。

此外，在會中民進黨立委王定宇質詢時關切，台灣是否在75國之列，又是否所有提出談判要求的國家都在暫緩實施的名單上。

林佳龍表示，「有」，但對於他國是否在名單上並不清楚，並強調基礎關稅10%讓台灣處於較為有利地位。至於談判管道，林佳龍說，正經由駐美代表處和美國貿易談判代表署、商界等多元管道去接觸，但最後還是要回到官方管道。

川普 關稅

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