陸行之憂全球製造格局已變 出超國的談判籌碼有5個

美國總統川普宣布新關稅措施暫緩90天，資深半導體產業評論家陸行之在臉書發文表示，「經過這一回合的關稅戰，我比較擔心的是全球製造格局已變」、「半導體關稅大戲還沒上演？」，至於目前出超國與美國的談判籌碼大概率， 陸行之則是提出5個看法。

美國總統川普周三突然宣布，除中國大陸外，對其他貿易夥伴所祭出的額外對等關稅暫緩90天；美國關稅政策急轉彎，美股應聲大漲，台股10日也是反彈大漲，指數一度衝上19,021.32點，大漲1,629.56點，寫下單日漲點歷史紀錄，各類股齊漲， 台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等都是一開盤就衝上漲停鎖死。

針對川普關稅髮夾彎，陸行之在臉書發文表示，「老天爺只發了一天的禮物，看川爺過了90天後會不會再逼著老天爺多發幾天，幾周，或幾個月的禮物」、「經過這一回合的關稅戰，我比較擔心的是全球製造格局已變，採購高關稅或高製造成本的商品有意義嗎？還是需求直接崩盤？半導體關稅大戲還沒上演？分析師大規模獲利下修還沒啟動」。

至於目前出超國與美國的談判籌碼大概率，陸行之也提出5點看法， 包括降低關稅；增加對美高製造成本商品採購，除了少數有競爭力的產品有吸引力之外；減少對美出口高單價低毛利率的代工產品。

還有就是產業外移增加在美高成本製造比例，當然買武器，買公債一個都不能少；逐步放棄或減碼美國市場銷售，因為不管如何談，不用做夢有關稅龜苓膏，美國政府就是要美國消費者付些關稅來改善國家的財政赤字。

陸行之臉書全文如下：

老天爺只發了一天的禮物，看川爺過了90天後會不會再逼著老天爺多發幾天，幾周，或幾個月的禮物？ 經過這一回合的關稅戰，我比較擔心的是全球製造格局已變，採購高關稅或高製造成本的商品有意義嗎？還是需求直接崩盤？半導體關稅大戲還沒上演？分析師大規模獲利下修還沒啟動？

目前出超國與美國的談判籌碼大概率是：

1. 降低關稅（出超國政府就缺錢了）；

2. 增加對美高製造成本商品採購，除了少數有競爭力的產品有吸引力之外；

3. 減少對美出口高單價低毛利率的代工產品；

4. 產業外移增加在美高成本製造比例，當然買武器，買公債一個都不能少；

5. 逐步放棄或減碼美國市場銷售，因為不管如何談，不用做夢有關稅龜苓膏，美國政府就是要美國消費者付些關稅來改善國家的財政赤字哈。

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