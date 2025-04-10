關稅談判台灣已掛上號 林佳龍稱還有旅費赴美

外交部長林佳龍今（10日）在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時表示，台灣在美國總統川普暫停實施對等關稅的國家之列；經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，台灣幾天之前已經掛上號，會持續努力爭取，希望可以盡快展開談判。

立法院外交國防委員會今開會，邀請林佳龍等相關部會代表來報告「美國開啟全球貿易制裁及中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，在開會前夕，美國總統川普對關稅再次出招。

川普在美東時間9日宣布，除了中國之外，暫緩實施「對等關稅」90天，期間只徵收10％的基準關稅；川普提到，已有超過75國聯絡美國，希望立即展開談判且並未採取報復行動。

王定宇詢問確認台灣在被暫緩實施的國家之中，林佳龍答稱「有」，但不確定是否對美提出談判要求的所有國家都獲得暫緩實施的待遇。

至於台美經貿談判進度，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，「美國是按照自己的利益和貿易逆差大小，來決定順位；我們幾天之前已經掛上號，我們一定會持續努力爭取，希望可以盡快。」

林佳龍答覆民進黨立委羅美玲稱，誰會先談、談得好不好，取決於自身準備，也就是要跟美國談判的內容；美國提出的問題，台灣都有事先準備，也已經重新盤點好，現在在就等著上談判桌，就實質項目內容一項一項來談。

相較於林佳龍的樂觀，總統府副秘書長張惇涵昨稱，攸關赴美國談判的國外旅費、支持中小企業的經費被藍白刪除了，該怎麼辦。

林佳龍今日在立法院受訪表示，有一部分的赴美旅費被刪除，這當然會有影響，但不是全刪，外交部會重新調配；問到還能赴美嗎？他說，「目前還可以。」