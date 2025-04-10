川普關稅轉彎 產業界仍憂心：誰知哪天又來「髮夾彎」？

美國總統川普今宣布暫緩對等關稅90天，股市又迎來一陣反彈、暴漲。台北市商業會受訪表示，雖然能夠喘口氣，但要趕緊談判，誰知道川普哪天醒來又來個髮夾彎？

川普9日宣布，對於未報復美國的國家，包含台灣等75國，關稅措施將暫緩90天實施，降低互惠關稅至10%，並即刻生效。

台北市商業會表示，川普宣布暫緩對等關稅90天確實能夠獲得短暫的舒緩、出貨可以稍微放心，今天的股市也大漲，對於台灣產業是好事，尤其有間基礎家具的會員，一年輸美50、60億元，就是能獲得喘口氣，但並不是能完全紓解。

台北市商業會說，「在宣布對等關稅後，我們就在講，會不會川普哪天醒來又突然改變，果然今天就是這樣；川普這種晴時多雲偶陣雨，誰知道會不會突然又來個髮夾彎？畢竟對等關稅沒有公式計算，一個不存在的基礎，要怎麼和它辯證？」

至於這次暫緩是否能緩解無薪假、輪休等勞工危機？台北市商業會坦言很難，這次看不到長期的計畫，只能說至少爭取到緩衝時間，所以呼籲中央政府要趁這90天趕緊與美方談判。

台北市商業會認為，這次的關稅危機也給了台灣重新盤點外貿的機會，正視對美貿易的調整。