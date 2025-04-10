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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅新政 駐美官員推動台美供應鏈結合

中央社／ 紐約9日專電

駐芝加哥辦事處今天展開傾聽廠商行程，在多場商務會議中討論美國在川普關稅政策下，台美經貿如何互惠互補，供應鏈更全面結合。

中華民國自動機工程學會及密西根國建學術聯誼會9日舉辦「2025年北美車輛、零組件與科技研討會」，包括駐芝加哥辦事處長類延峰、學會理事長黃泰霖及工業技術研究院、車輛研究測試中心、福特六和、中華汽車及國瑞汽車等業者出席。

類延峰表示，台灣是美國第7大貿易夥伴，美國是台灣第2大貿易夥伴、第3大投資來源及最大投資目的地，台美長期互為重要經貿合作夥伴。

台灣對美國經貿、科技發展貢獻良多，雙方價值、利益及互補互惠合作基礎堅實，面對近期關稅變局，總統賴清德及政府已公布應對方案，共同努力有信心創造雙贏。

一行人同日前往在底特律舉行的宏健國際年度展會，密西根州羅穆勒斯市（Romulus）市長麥克瑞特（Robert McCraight）及密州經發廳代表等人與會。

類延峰重申，台灣與密州在州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）訪台後密切往來，面對美國對等關稅，台灣沒有計畫採取關稅報復，友達、台達電、皇田工業、聯嘉光電、台全電機、同致電子、堤維西、世德等廠商陸續在密州設廠，台美汽車供應鏈更全面結合。

在既有基礎上，將持續協助有興趣前往密州及美國中西部設廠的台廠，立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界，打造台灣+1、台灣+美國的供應鏈新局，台灣與密州經貿合作將更緊密，台美共創未來經濟黃金時代。

川普 關稅

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