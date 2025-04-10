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川普暫停開徵關稅90天 郭智輝：紓困微調內容下周公布

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

一夜又翻盤！美國總統川普9日宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，包括台灣在內的75國，大幅降低互惠關稅至10%，並即刻生效。對此，經濟部長郭智輝10日表示，目前政府有各種策略會再進行盤點，提出相應的對美談判策略。但，政府照顧產業的態度不變，紓困解決中小企業問題的基本方向依舊，但會進行細部內容的微調，預計下周一會正式公告。

經濟部長郭智輝今赴立法院經委會「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜牧及關鍵產業競爭力之協助措施」進行專題報告，接受聯訪時做了以上表示。

媒體關心台灣是否「脫中入北」，是否還會再拿台積電（2330）跟美方談條件？以及賴總統投書彭博針對川普對等關稅的四點回應。對此，郭智輝表示，會follow總統指示，都會在這個框架裡。

郭智輝指出，美國川普總統於4月2日宣布對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，原訂自4月9日起，針對全球180個國家加徵對等關稅10%至50%不等的稅率，其中對我國課徵稅率高達32%，但川普總統4月9日宣布前述對等關稅措施暫緩實施90天，暫停期間針對所有國家課徵稅率降至10%，唯有中國課徵125%。半導體、藥品、銅及木材則尚未公布關稅稅率，故不在這次的課稅範圍內。

郭智輝還提到，現在暫緩對等關稅實施，經濟部將持續關注後續情勢發展，經濟部也設立免付費諮詢專線，及網頁專區供業者諮詢瞭解。同時經濟部亦責成66個產業園區服務中心全面提供實體的諮詢及輔導服務，如有無法解決的問題，提報至經濟部馬上辦中心，將由本部組成因應小組，在一天之內提供一對一協助服務，協助解答所面臨問題。

郭智輝也指出，政府已陸續召開產業座談會蒐集業者心聲與需求，納入支持措施申請作業及相關政策規劃，包括放寬申請資格、簡化審查作業等，並加強宣導，讓業者瞭解美國關稅新政資訊及支持措施內容。

川普 關稅

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