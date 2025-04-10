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川普突宣布暫緩關稅台股重返萬九 王必勝喊「糗大了」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部前次長王必勝曾轉戰金融圈，今針對川普關稅戰指出，要看清川普的核心目的，別反應太急。本報資料照片
衛福部前次長王必勝曾轉戰金融圈，今針對川普關稅戰指出，要看清川普的核心目的，別反應太急。本報資料照片

美國總統川普在今天台灣時間4月10日凌晨宣布「暫緩對75國徵收關稅90天，關稅降至10%」，但維持對中國關稅，並提高至125%，新制即刻生效，突如其來的命令，讓股市再次陷入巨大變動。台股今一開盤就大漲1600點，指數站上萬九，台積電直接漲停至863元。曾轉戰金融圈的衛福部前次長王必勝今發文指出，沒看清川普核心目標，讓一些表錯態的國家與馬斯克，都「糗大了」。

王必勝今轉發自己在3月1日的發文。3月1日的貼文中，他分析川普過往的經驗，得出「一切都不能太早下定論」的結論，表面上雖然有著不同的戲碼正在上演，他指出，只要知道川普的中心思想與目標是明確的就可以了，即使你不一定認同。

今天川普臨時宣布暫緩關稅，王必勝引用自己當時的貼文，並再次強調，說川普總統不可預測其實也不盡然，看清他核心目標，反應不要太急就好，看似繞個大圈沒變，其實格局架構已經大變。除了一些「表錯態」的國家，馬斯克也糗大了，昨天重砲批評這關稅政策及操盤手納瓦羅，顯示出他已沒有在決策核心圈，似乎已開始走上跟執政團隊分手的必然結果。

不少網友在底下留言，指出近期股市波動，讓不少心臟不強的人快撐不住，也有人回應王必勝「您是最強的」。

川普 關稅

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