高關稅90天暫緩期 何孟樺：鬆口氣但無法樂觀

美國總統川普昨深夜再宣布，對已要求談判的國家實施90天稅率為10%的對等關稅暫緩期，民進黨議員何孟樺一早也在臉書提到，儘管正式行政命令尚未公告，但消息一出確實讓全世界都鬆了一口氣。「只是隨後傳出的消息，令我們仍然無法樂觀」。

何孟樺說，美國財政部長Scott Bessent對媒體表示，這90天的暫停是為了處理談判，川普想要親自參與每一個談判，對內容做出決定。換句話說，談判可能被要求90天內達成初步結果。

何說，當然也可能就像今天，川普在90天屆滿後又宣布延續暫緩期。這是與過去的貿易談判截然不同，充滿高度不確定性的談判方式。世界各國都難以掌握影響的程度。

何孟樺提到，上周五，她引述英國首相施凱爾（Keir Starmer），指出這是一個「新時代的開端」，舊的假設已經不再理所當然，台灣必須團結一致、強化韌性，才能應對外在世界的快速變化。沒有人可以預判，川普總統的下一步是什麼。在動盪不安的環境中，台灣理當保持信心，一致對外，謹慎而行。

對於昨天北北基桃平台召開因應高關稅會議，表達支持中央對外談判的立場；何說，她也很高興看到北市長蔣萬安，初步允諾她所提出的，將北市去年34.5億超徵用作應對經費的提議。

何孟樺說，暫緩並不是解除，關稅的衝擊雖然減少，但仍舊存在。仍期盼市府團隊能夠盡速提出詳細的應對方案規畫，期待這些方案可以備而不用，「我們卻不能否認，有備無患，仍舊是新時代可以遵循的一項準則」。