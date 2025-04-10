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川普政府不再以價值為重 黃珊珊：「如何做生意」成判準

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊表示，全世界的市場所要面對的不穩定性來源只有「美國總統川普」，「如何跟美國做生意」成為美國對待彼此的判準。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊表示，全世界的市場所要面對的不穩定性來源只有「美國總統川普」，「如何跟美國做生意」成為美國對待彼此的判準。圖／聯合報系資料照

美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，民眾黨立委黃珊珊表示，全世界的市場所要面對的不穩定性來源只有「美國總統川普」，我國可能需要換一套對美思維，川普政府不再以價值為重，「如何跟美國做生意」成為美國對待彼此的判準。

黃珊珊表示，台灣時間凌晨1時許，川普在社群媒體上發文表示將會所有關稅暫停實施90天，這段期間內的關稅將降低到10%；對中國關稅提高到125%。一如她先前所說，全世界的市場所要面對的不穩定性來源只有一個，就是美國總統川普。

黃珊珊說，由於川普的不確定性，不知道川普這次的政策轉彎能夠持續多久。美國財政部長班森特（Scott Bessent）出來表示「不要報復，會有好處」，在在顯示對當前美國政府來說，最重要的事情是接受美國的條件，川普政府現在面對美國與各國之間的關係，就是以「交易」或「生意」為基礎。

黃珊珊說，今天央行、財政部、金管會、經濟部將會到財委會針對關稅戰專案報告，她會再次跟行政單位表達，我國可能需要換一套對美思維，川普政府不再以價值為重；「如何跟美國做生意」成為美國對待彼此的判準。

黃珊珊表示，既然賴清德總統宣布將以零關稅為基礎對美展開貿易協商，那我國就必須維持這個基礎對美展開貿易談判，川普政府顯然要求各國必須「分擔應負的責任」，而我國必須盤點、整理出台灣分擔應負的責任時，要接受的條件有哪些。如果台灣想要持續與美友好，並享有更好的經濟安全承諾，行政院很快速盤點出急救措施，但對於更長遠的未來，行政院做好相關的衝擊因應了嗎？

黃珊珊認為，面對川普這個不確定因素，只是輪流舉辦美國商品採購會是最沒用的做法、也是最無助於解決問題的作法，「現在川普已經用關稅把台灣逼上談判桌了；台灣要怎麼跟美國談判？要準備接受哪些條件？承擔哪些責任？財金部會必須要有答案。」

川普 關稅

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