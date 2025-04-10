32%關稅暫緩 賴清德發文：擴大對美採購、在美投資

美國原要對台灣課徵32%關稅，不過，美國總統川普突然宣布因75國沒有以任何形式對美國報復，暫停政策90天，期間只會徵收對等關稅10%，但對中國課徵125%關稅，都是即刻生效。賴清德總統今天上午在臉書發文，短短不到400字提及7次「台美」，他表示，台美共享經濟與安全利益，將克服國際經貿環境的動盪變局。

賴總統表示，他今天以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書，登在美國新聞媒體「彭博社」，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考。回應川普總統的對等關稅政策：一、我們將以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判。二、台灣將迅速擴大對美採購。三、擴大在美國各州的投資。四、致力排除非關稅貿易障礙。

賴總統表示，這些行動形塑台灣在變動的經貿局勢下前進的基礎藍圖，將台美經濟關係的挑戰轉化為經濟動能、韌性與策略調整的新契機。

他說，全球不確定性因中國的強勢擴張而日益升高，更緊密的貿易關係不僅有助健全經濟，更是區域安全的重要支柱。我們所採取長期且有原則的戰略，奠基於我們對台美長久友誼的承諾，對公平互惠貿易利益的堅實信念，以及對維護台海和平穩定的堅定貢獻。我們有信心，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。

網友表示，「總統厲害」、「總統加油，還好我們是選對的人」、「支持總統」、「還好現在的總統是賴清德」、「賴桑謝謝」、「真棒，禁止洗產地才是正確的」、「穩健、自信帶領台灣走出經貿危機」、「希望大家可以從公園回家」、「謝謝處理得宜」。

不過，也有網友留言，「明明就川普自己撐不下去，講得好像你的功勞一樣」、「買廣告就買廣告啦，投書」、「是全世界一起回到10%又不是誰的功勞，當初要課稅的時候怎麼不馬上發文？危機處理才是重點」、「賴神，聽音樂果然老神在在」。